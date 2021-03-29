В “Укравтодоре” назвали срок начала строительства Киевской обходной дороги

Строительство первой очереди Киевской обходной дороги намечено на лето этого года, сообщило государственное агентство автомобильных дорог “Укравтодор” в Facebook 29 марта.

Дорогу будут строить по президентской программе “Большое строительство” четыре года, отметили в госагентстве.

“Проект строительства Киевской обходной дороги является частью Большой кольцевой автодороги, предусматривающий сооружение так называемого “полукольца” общей протяженностью около 150 км. Он поможет вывести транзитные потоки движения транспортных средств за пределы Киева”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/3347339802032580

Киевская обходная дорога соединит трассы М-07 “Киев – Ковель”, М-06 “Киев – Чоп”, М-05 “Киев – Одесса” и Н-01 “Киев – Знаменка”. Также будут объединены дороги Н-08 “Борисполь – Мариуполь”, М-03 Киев – Харьков” и обход города Бровары.

“Первые два участка уже проектируются, в марте был объявлен тендер на проектирование еще двух участков. Продолжается представление предложений. Тендер на проектирование последнего участка объявим в ближайшее время”, – подчеркнул “Укравтодор”.

В Офисе президента Украины подсчитали, что общая стоимость объездной дороги составляет 85 млрд грн.

Объездная дорога в столице входит в перечень объектов проекта “Большое строительство”. Как сказано на сайте проекта, дорога вокруг столицы предусматривает строительство полукольца общей протяженностью почти 150 км. Закончить ее строительство планируют до 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что в 2021-м году в Украине построят 4,5 тыс. километров дорог государственного значения и 2 тыс. километров дорог местного значения.

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