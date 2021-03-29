Индийский диетолог рассказала, как просто избавиться от мешков под глазами

Пуджа Махидж, индийский диетолог и автор книг по правильному питанию, рассказала, как можно просто избавиться от мешков под глазами. Она перечислила методы, позволяющие улучшить внешний вид кожи вокруг глаз.

Диетолог рекомендует ежедневно каждое утро умываться холодной водой. Также в рационе обязательно должны быть овощи и фрукты. Для того чтобы организм мог копить воду впрок, каждый день нужно выпивать от двух до трех литров воды. При этом, Пуджа Махидж советует ограничить употребление кофе, чая, алкоголя и различных напитков. Они приводят к задержанию жидкости в организме, в результате чего появляются отеки. В рацион диетолог советует добавить петрушку, так как она отлично выводит токсины.

Как пишет издание «Политэксперт», специалист по питанию пояснила и о действенном средстве, которое помогает бороться с мешками под глазами. Речь идет о коктейле из петрушки, сельдерея, пюре помидора и огурца. К нему также следует добавить несколько капель сока лайма. Если вышеперечисленные методы не помогли улучшить внешний вид области вокруг глаз, следует незамедлительно обратиться к врачу. Отеки могут говорить о том, что у пациента серьезная болезнь почек.