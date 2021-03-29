 

Ученые назвали возраст, когда женщина получает максимум удовольствия от секса

29.03.2021, 14:26, Разное
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Американским ученым удалось определить, в каком возрасте женщины получают максимальное удовольствие от секса. Оказалось, что после 45 лет в плане интимной жизни они ведут себя более осознанно, чем в юношеские годы.
Исследованием связи между пиком женской сексуальности и возрастом занимались сотрудники Национального института старения. Со своим докладом они выступили в рамках ежегодной конференции Североамериканского общества по менопаузе, состоявшейся в Орландо. Результаты их работы показали, что в возрасте от 45 до 60 лет женщины получают максимальное удовольствие от секса.

Участницы исследования отмечали, что у них имеются проблемы с детьми и здоровьем, связанные с наступлением менопаузы, но интимную жизнь они не прекращали. Наоборот, в этом возрасте они начали вести себя более раскованно, понимая, чего хотят от взаимодействия с партнерами. Кроме того, они не изнуряют себя диетами или тренировками в фитнес-клубах. В целом женщины отвечали, что в юности они не получали такого удовольствия от секса, как в зрелом возрасте.

Источник: terrnews.com



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