 

Разведывательный спутник США впервые обнаружил российскую подлодку с оружием «Судного дня»

29.03.2021, 14:26, Разное
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Американским военным впервые удалось обнаружить атомную подводную лодку «Белгород», несущую на борту ядерную торпеду «Статус-6», которую иногда называют оружием «Судного дня». Сейчас она находится на территории Северодвинска.
Отличительной особенностью атомной подводной лодки «Белгород» является то, что она оборудована дронами под названием «Поседйон». Эти устройства необходимы для доставки ядерного боеприпаса на территорию противника с целью радиоактивного заражения в случае начала крупномасштабной войны.

На сегодняшний день у атомной подводной лодки «Белгород» пока нет «Поейдонов», но в ближайшем будущем она будет оснащена этим вооружением. Американские военные аналитики полагают, что в случае войны дроны в первую очередь атакуют восточное и западное побережье США.

Источник: avia.pro



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