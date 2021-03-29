 

Анонсировано строительство спорткомплексов и ледовых дворцов в Брянской области

29.03.2021, 13:56, Новости дня
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На территории 15 городов и сел Брянской области в 2021 году появятся спортивные объекты, что позволит обеспечить более чем 50% жителей региона доступ к модернизированным комплексам, ледовым дворцам и стадионам, сообщил начальник управления физкультуры и спорта области Сергей Трусов.

«В этом году планируется завершить ввод 15 объектов. В их числе два многофункциональных спортивно-оздоровительных комплекса с бассейнами в Брянске, пять ледовых дворцов в Новозыбкове, Жуковке, Почепе, Дятькове и Брянске. Должен также завершиться капитальный ремонт восьми стадионов, три из которых находятся в поселках», – сообщил ТАСС Трусов. 

Модернизированные спортивные объекты откроют почти для 642 тыс. жителей Брянской области, что составляет половину населения региона.

По словам Трусова, реконструкция объектов и строительные работы по региональному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» охватили масштабную территорию, не приближенную к областному центру. Так, в городе Жуковке Брянской области запустят комплекс с двумя бассейнами, оздоровительным центром, залами единоборств, тренажерным залом и залом настольного тенниса. В Новозыбкове к июлю откроют ледовый дворец.

Кроме того, в мае этого года в Брянске завершится реконструкция ледового дворца «Десна», на территории которого появится обновленный двухэтажный гостиничный комплекс для размещения спортсменов молодежной сборной по хоккею. Всего на реализацию программы по региональному проекту в 2021 году выделено более 1 млрд рублей.



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