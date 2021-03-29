 

“Всех, кто завидовал, убрала”. Приходько снялась топлес и рассказала, как пандемия изменила ее отношения с мужем

29.03.2021, 13:54, Новости дня
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Украинская певица Анастасия Приходько 29 марта в Instagram заявила, что благодаря пандемии коронавируса осознала, что ей нравится сидеть дома.

По словам артистки, вынужденная изоляция изменила ее отношения с мужем. Публикацию певица проиллюстрировала черно-белым снимком, на котором запечатлена топлес.

“Жизнь, которую мы создали с мужем за год эпидемии, совсем другая! Мы стали больше уважать друг друга, любить, переживать, мечтать, и с каждым днём я хочу все больше и больше проводить время с нами. Мы стали другие! Мы стали лучше! Мы стали сильнее! Всех лишних, кто нам завидовал, пытался нас ссорить, кто хоть кривое слово говорил про мою семью, я убрала из нашей жизни! И все потому, что я это стала слышать, видеть, замечать! Так что в эпидемии есть и свои плюсы”, – подытожила артистка.

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Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу “Фабрика звезд 7”. В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе “Евровидение”, где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России.

Певица воспитывает двоих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава. 

В сентябре 2013 года, после расставания с Кухилавой, Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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