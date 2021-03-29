 

Данные о немецких подлодках могут быть доступны иностранным спецслужбам из-за российского оборудования – Bild

29.03.2021, 13:54, Новости дня
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Оборудование, установленное на ряде кораблей и подводных лодок военно-морских сил Германии, может привести к утечке информации с ограниченным доступом. Об этом 27 марта сообщило немецкое издание Bild.

По сообщению журналистов, данные с установленного на десятках подлодок навигационного оборудования российской фирмы “Транзас” могут быть перехвачены иностранными спецслужбами. Приборы определяют положение, скорость и маршрут судна.

Издание отметило, что в условиях, когда военное присутствие РФ приблизилось к побережью Германии, незаметность немецких подлодок может оказаться под вопросом.

Bild подчеркнул, что оборудование “Транзас” устанавливалось на немецкие корабли в 2005 году (речь идет почти о 100 единицах), когда канцлером ФРГ был Герхард Шредер, нынешний глава совета директоров компании “Роснефть”. В 2015-м и 2016 годах, уже при канцлере Ангеле Меркель, оборудование из РФ снова установили на немецкие подлодки.

Шифрование данных в российском оборудовании не является особо защищенным и в случае вероятной кибератаки может привести к “полной потере функциональности” военного судна, пишет издание.

Компания “Транзас” была основана в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как с военными заказчиками, так и с гражданскими. В частности, пишет Bild, фирма оснастила российский флот боевыми тренажерами и получила награду от начальника генштаба РФ Николая Макарова. В 2018 году предприятие выкупила финская Wartsila, но подразделение вооружений “осталось в руках России”, а бывшие инженеры “Транзас” разрабатывают сейчас для минобороны РФ боевые дроны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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