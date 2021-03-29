Яценюк: Медведчук – никто

Украинские президенты допускали системную ошибку при общении с народным депутатом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком. Об этом в интервью изданию LIGA.net, опубликованном 29 марта, заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

“Медведчук – никто. Единственный актив, которым он торгует в Украине, – это [президент РФ Владимир] Путин. Почему путинский посредник рос в дивидендах и влиянии? Потому что Путин давал ему такую возможность. Он специально не общался по отдельным вопросам с украинскими президентами, исключительно через посредника. Так он формировал имидж для своего вассала. И появлялось впечатление, что вассал – не вассал, а целый генерал-губернатор. Украинские президенты здесь допускали системную ошибку. Нечего было Медведчука в кабинет к себе пускать. Они велись на комбинацию Путина, добавляли ему веса”, – сказал Яценюк.

Комментируя введение Украиной санкций против Медведчука, он отметил, что не помнит жесткой позиции президента Владимира Зеленского в начале его президентства в отношении Медведчука и Путина.

“Может, я что-то пропустил? Но теперь это появилось. Я думаю, причин несколько. Ключевая: они поняли, что Медведчук и его каналы, а точнее путинский вассал и путинские каналы в Украине, являются угрозой для их власти. Но если их персональная мотивация сошлась с государственными интересами – окей”, – добавил экс-премьер.

2 февраля 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

19 февраля по решению СНБО были введены санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, сообщали в Совете нацбезопасности. В тот же день, 19 февраля, Зеленский ввел в действие решение СНБО.

Медведчук и его жена Оксана Марченко – кумовья Путина. Глава Кремля крестил их дочь Дарью, которая родилась в 2004 году. Оба члена семейства занесены в базу центра “Миротворец”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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