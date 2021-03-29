 

Блинкен пригрозил России “последствиями” за кибератаки и отравление Навального

29.03.2021, 13:54, Новости дня
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США предпримут необходимые меры против России из-за ее агрессивных действий, в частности из-за кибератак, вмешательства в выборы и попытки убийства оппозиционера Алексея Навального. Об этом в интервью CNN заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 28 марта.

“Мы видели различные примеры агрессивных действий России. Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через [поставщика] SolarWinds, вмешательства в выборы в США, использования химического оружия в попытке убить Алексея Навального. Последствия за это обязательно будут”, – сказал Блинкен.

По словам главы Госдепа, в НАТО солидарны с позицией США об ответе России за ее агрессивные действия. Блинкен также напомнил, что США готовы обсуждать с Россией вопрос ядерного разоружения.

Администрация президента США Джо Байдена решила предпринять ответные кибератаки на Россию после того, как частная фирма по кибербезопасности FireEye обнаружила, что российские хакеры взломали в конце 2020 года правительственные ресурсы США, и этот факт оставался определенное время незамеченным.

The Washington Post сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США, в числе которых министерства финансов и торговли страны, которая произошла 13 декабря прошлого года. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России.

Жертвами атаки стали государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Хакеры также похитили информацию из министерства финансов США и управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны.

Минфин США 2 марта опубликовал список граждан России и организаций, против которых введены санкции из-за отравления и преследования Навального. В него попали семь чиновников высшего ранга и три государственных военных организации.

Госдепартамент США предупреждал, что по американскому закону о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года России грозит гарантированный второй раунд санкций из-за отравления Навального, избежать его возможно только в случае принятия на себя обязательства больше не применять химическое оружие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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