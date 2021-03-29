Нардеп Кучеренко: Счетная палата проверит бонусы и премии руководства НКРЭКУ

Эффективно ли используются бюджетные деньги для выплаты бонусов, премий и надбавок руководству Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование сфере энергетики и коммунальных услуг, проверит Счетная палата. Об этом в своем Facebook сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, нардеп от “Батьківщини” Алексей Кучеренко.

“Направил обращение в Счетную палату и искренне надеюсь, что Счетная палата проверит эффективность расходования бюджетных средств на непонятные бонусы руководству НКРЭКУ, надбавки, премии и дополнительные оплачиваемые отпуска. Возможно тогда мы получим ответ, как так случилось, что в короновирусный кризис, когда доходы большинства населения сократились, зарплата нелегитимных членов НКРЭКУ выросла в два раза”, – написал политик.

Он добавил, что Счетная палата также должна проанализировать эффективность действий НКРЭКУ. Кучеренко убежден, что ряд решений принимались со множеством нарушений и они привели к убыткам государственных компаний и потерям для госбюджета.

“Предлагаю начать с определения убытков от созданных регулятором схем “торговли воздухом”. Дать оценку ноу-хау под названием “установка НКРЭКУ”, которую регулятор придумал, чтобы повлиять на порядок использования кредитных средств государственным предприятием “Гарантированный покупатель”. Конкретные примеры наиболее вопиющих злоупотреблений я предоставил Счетной палате”, – заявил Кучеренко.

Народный депутат написал, что ожидает оценки суммы ущерба.

“Я лично считаю членов этого органа непрофессиональными имитаторами и коррупционерами”, – заявил Кучеренко.

https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/2219086198226936

Члены тарифной комиссии Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, за 2020 год стали получать в два раза большую зарплату, чем раньше. Как выяснил по данным реестра деклараций “Главком”, сейчас их зарплата составляет до 200 тыс. грн в месяц.

Портал отмечает, что нынешний состав Нацкомиссии был назначен в октябре 2019 года.

“За первый год работы комиссии все государственные энергетические компании получили рекордные убытки, а общие долги на энергорынке достигли 80 млрд грн”, – написал “Главком”.

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