Житель Ярославля выиграл в лотерею более 5,2 миллиона рублей

29.03.2021, 13:53, Новости

Теги: Развлечения

29 марта один из жителей Ярославля стал миллионером. Он купил билет государственной лотереи «Рапидо 2.0» на 47892-й тираж и выиграл суперприз в размере 5 225 295 рублей.

Напомним, тиражи «Рапидо 2.0» проходят каждые 15 минут за исключением технических перерывов. По правилам, чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации.

Победитель купил билет всего за 60 рублей. Он отметил числа 8, 2, 3, 13, 19, 17, 6, 15 в первом поле билета и 2 — во втором. Почему участник выбрал именно их, станет известно, как только он обратится в лотерейный центр «Столото» для оформления выигрыша.

Отметим, в России все лотереи государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором ФНС России.

«Столото» — бренд крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей, которые проводятся в целях финансовой поддержки и развития физической культуры и спорта. Объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет Российской Федерации сейчас составляет почти 15 миллиардов рублей. Общие отчисления и сборы в бюджеты разных уровней Российской Федерации от лотерейной деятельности за период с начала распространения государственных лотерей с использованием бренда «Столото» превысили 29 миллиардов рублей. Общее количество победителей, выигравших в государственные лотереи более 1 миллиона рублей, превысило 6 тысяч. В среднем каждую неделю появляются около 20 новых миллионеров.