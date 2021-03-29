 

Мнение: Что произойдет со стоимостью нефти?

29.03.2021, 13:38, Разное
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В 04:30 по местному времени контейнеровоз Ever Given сняли с мели и  Суэцкий канал разблокировали.

Когда контейнеровоз почти неделю назад закупорил Суэцкий канал, прозвучали прогнозы, что мировая торговля может потерять 230 млрд долларов, а нарушение цепочки поставок особенно сильно скажется на ценах на нефть в Европе.

Нефть действительно подорожала, но после разблокирования канала цены на нефть начали снижаться. Означает ли это, что цены на нефть будут и дальше снижаться? Или это временное явление? И нефть, наоборот, будет дорожать?

И прежде всего из-за регулярных – атак нефтяных объектов Саудовской Аравии с территории Йемена. Для примера, 24–25 марта хуситы атаковали саудовскую нефтянку при помощи 18 дронов, начиненных взрывчаткой, и поразив одну из станций распределения нефтепродуктов в Джазане. После пожара на станции стоимость нефти выросла с $62 до $64,5 за баррель.

Тогда хуситы пообещали, что подобные атаки отныне будут регулярными….

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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