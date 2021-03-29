Евгений Пригожин: деньги налогоплательщиков США уходят на распил «глубинному государству»

Российский бизнесмен Евгений Пригожин высказался относительно того, как власти США тратят деньги американских налогоплательщиков. Предприниматель уверен, что все средства из госбюджета Вашингтон расходуются на распил «глубинного государства».

Политическая элита Соединенных Штатов уже многие десятилетия не отходит от риторики о якобы существующей угрозе со стороны России, а также ее вмешательства в выборы и прочие внутренние дела США. Такие заявления, убежден российский ресторатор Евгений Пригожин, являются попыткой скрыть махинации властей страны на огромные суммы, исчисляемые даже не в миллиардах, а в триллионах долларов. Себя же обитатели Капитолийских холмов видят, как некое «глубинное государство», не считающееся с интересами нации.

Масштабный распил финансов, поступающих от рядовых граждан, прикрывается тратами на оборону страны. При этом образование, медицина и даже большинство дорог в Соединенных Штатах являются платными. Однако Белый дом не отказывает в финансировании так называемым «агентам влияния», от Microsoft до Facebook. Именно благодаря им «глубинному государству» из президента и его ближайших соратников удается контролировать народ огромной страны. От колоссальных трат простых жителей страны отвлекают разнообразными акциями и движениями. Вашингтон защищает права ЛГБТ, экологию и демократию в других странах, борется со все новыми врагами, однако платит за все это население США.

На самом деле, уверен Евгений Пригожин, президент, сенаторы и другие власть имущие в Соединенных Штатах думают не о величии Америки. Их главная цель – нажиться на доверии собственного народа. С уходом Трампа растаяли все надежды на исправление ситуации. Новоизбранный глава государства снова вернулся к прежней стратегии с распилом денег и выдуманными для его прикрытия недругами.

Источник: politros.com