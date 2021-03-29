 

Ученые назвали причину возникновения зубной боли при приеме холодной пищи

29.03.2021, 13:32, Разное
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Немецкие медики назвали причину, из-за которой человек ощущает зубную боль, когда употребляет холодную пищу или питье. Оказалось, что слои под эмалью из-за тесной связи с пульпой при повреждении зубов могут вызывать неприятные ощущения при соприкосновении с холодом.
Благодаря новым исследованиям сотрудники Эрлангенского университета в Германии установили, что клетки одонтобласта под названием TRPC5, когда на них попадают частицы холодных продуктов, раздражаясь, вызывают болевые ощущения. Происходит это из-за близости к пульпе.

В экспериментах с мышами и людьми исследователи обнаружили, что в зубах с кариесом присутствуют большое количество каналов TRCP5. По мнению профессора Катарины Циммерман, для снижения гиперчувствительности путем блокирования этих каналов можно создать специальные препараты, например полоски или жевательную резинку. В их основу может лечь масло гвоздики, поскольку оно содержит вещество, блокирующее TRCP5. Однако медик советует при возникновении болевых ощущений от холода пользоваться не народными методами, а обратиться за помощью к стоматологу для лечения кариеса.

Источник: www.popmech.ru



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