Ученые назвали причину возникновения зубной боли при приеме холодной пищи

Немецкие медики назвали причину, из-за которой человек ощущает зубную боль, когда употребляет холодную пищу или питье. Оказалось, что слои под эмалью из-за тесной связи с пульпой при повреждении зубов могут вызывать неприятные ощущения при соприкосновении с холодом.

Благодаря новым исследованиям сотрудники Эрлангенского университета в Германии установили, что клетки одонтобласта под названием TRPC5, когда на них попадают частицы холодных продуктов, раздражаясь, вызывают болевые ощущения. Происходит это из-за близости к пульпе.

В экспериментах с мышами и людьми исследователи обнаружили, что в зубах с кариесом присутствуют большое количество каналов TRCP5. По мнению профессора Катарины Циммерман, для снижения гиперчувствительности путем блокирования этих каналов можно создать специальные препараты, например полоски или жевательную резинку. В их основу может лечь масло гвоздики, поскольку оно содержит вещество, блокирующее TRCP5. Однако медик советует при возникновении болевых ощущений от холода пользоваться не народными методами, а обратиться за помощью к стоматологу для лечения кариеса.

Источник: www.popmech.ru