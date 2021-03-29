 

В России выпустили модификацию iPhone 12 Pro для фанатов Mortal Kombat

29.03.2021, 13:32, Разное
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Российская компания Caviar, выпускающая эксклюзивные дизайнерские версии гаджетов, подготовила очередной смартфон. Новинка представляет собой модификации iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, созданную специально для фанатов Mortal Kombat.
Поклонники видеоигр на фантастическую и приключенческую тематику получили настоящий подарок от российского премиум-бренда Caviar. Сразу три модели последнего, двенадцатого iPhone, были оформлены специалистами студии в стилистике Mortal Kombat. Новинки получились стильными и эффектными, их корпус компания выполнила из титанового сплава. Для декоративных вставок 12 Pro Scorpion с золотистым корпусом со сверхпрочным PVD-покрытием были использованы стекловолокно и эпоксидная смола, аналогичные применяемым в оружейном производстве.

Аппарат iPhone 12 Pro Shao Kahn получил в оформлении изображения трона и молота одноименного героя игры Шао Кана. Модель с дополнением в названии Shang Tsung посвящена магу Шан Тсунгу. Фронтальная крышка корпуса оснащена рисунком, посвященным эпизоду высасывания колдуном души из побежденного недруга, дополняет яркий образ светящаяся в темноте цитата «You Soul is Mine» и четыре изумруда.

Стоимость эксклюзивных модификаций iPhone от Caviar составляет 369 тысяч рублей за версию, посвященную Скорпиону, 399 тысяч за аппарат с приставкой Shao Kahn, и 419 тысяч за Shang Tsung. Всего каждый из девайсов произведен в количестве 99 экземпляров.

Источник: 3dnews.ru



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