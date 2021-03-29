Скандалы: SOS от Фургала

Хабаровский экс-губернатор рассказал об угрозах следователей и назвал ужасом то, что с ним происходит в СИЗО «Лефортово»

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался на давление и угрозы со стороны следователей и назвал ужасом то, что с ним происходит в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович в своем телеграм-канале. Литвинович рассказала, что Фургал, по его словам, «испытывает колоссальное морально-психологическое давление и угрозы со стороны следователей». Ситуацию, в которой он оказался, бывший глава Хабаровского края назвал «ужасом, который с ним происходит». «Рассказывает, что 7 дней в неделю к нему приходит следователь и он знакомится с делом. Если он пытается во время этого переговорить со своим адвокатом, следователь прерывает его и делает замечание и запись в деле, что, дескать, Фургал не знакомится с делом», — передала изложенное хабаровским экс-губернатором Литвинович.

Сергея Фургала задержали в начале июля 2020 года, доставили в Москву и заключили под стражу. Он находится под арестом в СИЗО «Лефортово» до 8 июня. По версии следствия, Фургал в качестве бизнесмена в 2004-2005 годах был причастен к двум убийствам и одному покушению на убийство в середине «нулевых» годов. Фургал вину не признает. В марте газета «Коммерсантъ» сообщила, что экс-главе Хабаровского края готовятся предъявить обвинения в мошенничестве, связанном в металлургическим предприятием «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре, совладелец которого бывшая жена Фургала. Из Хабаровска в Москву был этапирован адвокат Николай Шухов, который возглавлял выборный штаб Фургала в 2018 году и управлял частью бизнеса семьи. По данным газеты, Шухов заключил досудебное соглашение со следствием.

С середины июля в Хабаровске и других городах региона начались массовые акции в поддержку Сергея Фургала, они были несанкционированными. К середине зимы митинги сторонников экс-губернатора прекратились, но участники акций до сих привлекаются к административной ответственности за участие в них — им назначаются штрафы в десятки тысяч рублей и аресты.

Сергей Мингазов