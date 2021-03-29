Скандалы: Пенсионный фонд не справился с коррупционными доходами

Широкая пропагандистская пиар-компания по передаче конфискованных у взяточников миллиардов на выплату пособий для пенсионеров оказалась мифом

В Правительстве хотят найти нового администратора коррупционных доходов. Эксперты утверждают: несмотря на то что закон принят ещё в 2018 году, пенсионеры так и не получили ни копейки коррупционных денег. О том, что в настоящее время прорабатывается вопрос об отмене полномочий Пенсионного фонда России (ПФР) по администрированию средств, конфискованных у коррупционеров, сказано в отчёте Счётной палаты об аудите сферы социальной защиты в 2020 году (есть в распоряжении «Октагона»).

«Счётная палата рекомендовала Правительству Российской Федерации поручить Минфину России проработать вопрос о пересмотре ПФР полномочий главного администратора доходов от конфискованного за коррупционные преступления имущества, которые были установлены ПФР без его согласия», – говорится в документе.

– Фонд – распределительная организация, которая работает по заранее установленному плану: получили запланированное количество денег из бюджета – распределили между пенсионерами, получили – распределили. И что делать с коррупционными деньгами, они просто не знают: их количество невозможно запланировать, и такие незапланированные доходы невозможно потратить так, чтобы что-то не нарушить, – пояснил изданию глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Фактически это всё равно что подарить торт диабетику: и съесть он его не может, и украсть тоже, шутит Кабанов. К тому же речь идёт об очень маленьких суммах.

Согласно отчёту об исполнении бюджета ПФР, в 2019 году сумма поступивших в фонд средств, конфискованных в результате совершения коррупционных преступлений, составила всего лишь 338 млн 639,7 тыс. рублей. При этом общий бюджет фонда – 9 трлн рублей.

– Для сбора коррупционных денег и дальнейшего их распределения нужны специальные люди, целый новый департамент. А с учётом величины поступающих от коррупционеров сумм он будет просто убыточным. Сейчас все суммы просто висят мёртвым грузом на бюджете ПФР – потратить нельзя, своровать страшно, – считает Кабанов.

Закон с поправками к Бюджетному кодексу о зачислении изъятых у коррупционеров средств в ПФР был принят в 2018 году. Его инициаторами стали депутаты от «Единой России». Декларировалось, что будет справедливо, если деньги, полученные коррупционным путём, направят российским пенсионерам. Однако очевидно, что таким нехитрым способом авторы пытались смягчить народное недовольство от повышения пенсионного возраста.

В пресс-службе ПФР предпочли воздержаться от комментариев по поводу того, почему возникла необходимость передачи полномочий администратора коррупционных денег. Не ответили там и на вопросы «Октагона» об администрировании новых доходов. При этом из отчёта ПФР нельзя понять, дошли ли до пенсионеров конфискованные миллионы. Председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов в начале 2019 года уверял журналистов, что все поступившие деньги незамедлительно направят на выплату пенсий: «По факту сколько нам передадут, столько мы и направим на выплату пенсий», для этого «в бюджете предусмотрены необходимые коды классификации, необходимые администраторы, которые передают эти средства».

Источник «Октагона» в Пенсионном фонде настаивает на том, что сейчас речь идёт только о смене администратора денег коррупционеров, отмены самой идеи о выплате пенсионерам изъятых у взяточников средств не будет.

– Действительно, есть предложение передать администрирование указанных поступлений из Пенсионного фонда, – говорит собеседник издания, – поскольку с правовой точки зрения фонд просто-напросто не наделён отдельными полномочиями по сбору таких средств. При этом целевой характер поступлений менять не предлагается, средства по-прежнему будут идти на пенсионные выплаты из бюджета ПФР.

Тамара Карамазова