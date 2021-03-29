Мнение: Буллинг

Заграничное слово "буллинг" в русском языке означает обычную травлю людей. По своей сути, эта травля организовывается и исполняется уже не человеком. Человека в исполнителе уже нет, есть зверь. Тот самый, который во всех религиях упоминается, и является частью нашей двойственной натуры. Человек дуален, в нем есть и Ангел и Зверь. Вот зверь и травит, когда личность позволяет ему это делать.

Задача человека состоит в том, что бы не давать возможность зверю управлять собой. Иначе зверь станет природой человека, и человек превратиться в животное. Это может быть хорошо одетое животное на хорошей машине, а может оказаться маньячилой или кандуком (бродят и такие твари среди нас) Объединяет этих нелюдей то, что Ангел в них зажат в угол непомерно перекормленным сознананием, которое полностью подавила то доброе и хорошее, что есть в человеке.

Мы часто не замечаем проявления зверя в себе, но от этого его не становится меньше. На буллинг способно сознание любого человека, и поверьте, каждый из нас участвовал в этом непотребном деле. Если покопаться в своем жизненном опыте и по честному оценить некоторые ситуации, то можно нарыть всякого интересного. Так что все мы совсем не белые и вовсе не пушистые. Но есть особо одаренные зверушки, которые буллинг используют в своей повседневности.

Буллинг может иметь разнообразное применение.

Самый страшный, с моей точки зрения, это травля детей родителями. Дети наиболее беззащитны и не могут отказаться от совместной жизни с буллером-родителем. Будь то психологический буллинг или физический, ребенок будет терпеть и стараться не выносить эту проблему за пределы семьи. Он понимает, что что-то не так, но не может определить причину из-за недостаточности жизненного опыта. Прибавим к этому то, что ребенок вырос в семейной среде с периодическими вспышками травли и считает ее естественной для себя. Часто обвиняя себя в таком поведении родителей.

Человек, практикующий буллинг выбирает жертву по принципу "задавить слабого" и планомерно, изо дня в день начинает травить его. Начало может быть разное. Как правило буллер "пробивает тему" через скабрезные шутки, через перекладывание обязанностей, через попытки унизить или оскорбить человека. Часто к буллеру подтягиваются такие же "соратники", готовые возвысить свое эго за счет унижения других людей.

Из особо одаренных примеров буллинга мой опыт вспоминает армию. Там буллинг поставлен на поток. Он является основой структуры не только армейского быта, но и самого смысла существования армии, как института. Просто подумайте, каким еще способом можно "объяснить" человеку, что он должен умереть за родину интересы группки правителей и олигархов.

Буллинг в нынешнем формате общества является одним из основных инструментов политического, экономического и социального влияния на людей. Иначе как расценивать постоянное давление через перманентное поднятие цен. Жертвой политического буллинга становится все население планеты. Люди живут в страхе за собственное будущее. А страх – это позиция жертвы.

Тоже происходит в религиях. На страхе завязаны основные рычаги управления прихожан. Чего только стоят выражения "побойся Бога" и "раб божий". Это же откровенное давление для подчинения людей религиозной организации. Когда я задал себе вопрос "А с какого … я должен боятся Бога?" у меня кроме междометий не было никаких мыслей. Я прихожу в религию для того, что бы мне помогли и рассказали как прийти к Богу. Как я могу прийти к тому, кого боюсь. Это же откровенная манипуляция. Ни один пророк об этом не говорил. Пророки говорили "Бог есть Любовь!"

Сейчас, замечая в себе проявления зверя, я просто перевожу внимание на Ангела внутри себя. В Зороастризме есть хороший пример: "Доктрина дуализма" опубликованная в самом большом своде зороастрических текстов "Авеста". В этой доктрине есть так называемые психологические триады.

– Добрые мысли – Добрые слова – Добрые дела

– Злые мысли – Злые слова – Злые дела

Выбор всегда остается за человеком.

Это передача "БУЛЛИНГ СОЗНАНИЯ. Игра профессионалов. Что такое сознание? Фильм 11" выпущенная на АллатРа ТВ. В передаче речь идет о природе буллинга и о том, в какой степени буллинг распространен в обществе. В обсуждении участвуют профессиональные психиатры и психотерапевты, научные работники и сами жертвы буллига. Приводятся практические примеры и выходы из ситуации.

https://youtu.be/C_dFqk3Bzqw

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