Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София обнародовали имя сына и его первое фото

26 марта, вслед за британской королевской семьей (недавно мамами стали внучки королевы Елизаветы II Зара Тиндалл и принцесса Евгения), родителями стали и шведский кронпринц Карл Филипп с принцессой Софией. У пары родился сын, причем уже третий. Тогда пресс-служба дворца анонсировала только этот факт, а также то, что мама и малыш чувствуют себя хорошо. Сегодня же стало известно имя ребенка и опубликовано его первое фото.

Принц Джулиан, – гласит подпись снимка, автором которого выступил, кстати, сам принц Карл Филипп.

О том, что принцесса София беременна в третий раз, пара рассказала лично, опубликовав соответствующее заявление в Instagram в декабре прошлого года. Причем последовало оно почти сразу после известия, что супруги заразились коронавирусом. Однако на будущем ребенке и роженице вирус, к счастью, никак не отразился. Болезнь монархов протекла в легкой форме, все это время они провели вместе с детьми на самоизоляции.

Принцесса София и принц Карл Филипп со старшими сыновьями

Напомним, Карл Филипп и София Хэллквист познакомились в 2009 году в ночном клубе, но встречаться начали немного позже – через год. Изначально выбор принца Карла Филиппа в лучших современных королевских традициях пришелся правящему двору не по нраву, ведь София не принадлежала знатному роду. Но летом 2014 года принц сделал Софии предложение руки и сердца, после чего шведские монархи окончательно приняли ее в свою семью. В июне 2015-го в Стокгольме прошла свадьба пары, на которой присутствовало 400 гостей.