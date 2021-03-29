На судне
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Настоящая русская круть — в том, «чтоб встать на пути у прогресса и его, точно пробкой, заткнуть». Подражание Некрасову.
Из-за пробки в Суэцком канале Всякий день дорожает сырье. Эту пробку давно разгоняли, Но скорей уплотнили ее.
Судно Ever, подумайте, Given Безнадежно сидит на мели, Хоть и вес, и объем его дивен, И тащили его, как могли.
Вся Земля в положении трудном. Экономику враз доканал Перекрытый чудовищным судном Средиземно-индийский канал.
Говорят, что на Ближнем Востоке, Напрягающем всех не впервой, Обнаружить возможно истоки Всей как есть суеты мировой.
Вся из нефти сырой и металла, Наша Given на мель заползла И в душе полагает, что встала На пути у всемирного зла.
Может статься, что это и верно, Ибо нас перед Страшным судом, Ожидает тотальная скверна, Смена пола и прочий Содом,
И пока не упала завеса, Настоящая русская круть — В том, чтоб встать на пути у прогресса И его, точно пробкой, заткнуть.
Был когда-то наш путь неразрывен, Но прервался, на смех и на грех, Величайшей когда-либо given Исторической мелью из всех.
Слишком долго мы пикнуть не смели. Наше судно сидит на мели. Всех, кто мог бы столкнуть его с мели, Предварительно с судна смели.
Кто застрелен, а кто-то посажен, Кто-то выдавлен в чуждую речь… Приналечь бы, чтоб сдвинуть на сажень… Но оставшимся проще залечь.
Кто бы дал этот импульс изгою, Кто бы сладил с застрявшей страной? Мог бы Лёша одною ногою, Даже правою, даже больной.
Но и Лёша, протестно-активен, Был усажен под плотный Покров, Чтобы ever нам Господом given Не сдвигалась во веки веков.
…Говорят, что в Суэцком канале, Где буквально столкнулись миры, Эту баржу пинали-пинали — И столкнули с песчаной горы.
Но в стране суверенных традиций Невозможен подобный финал, Так что можем и дальше гордиться, Что у нас не Суэцкий канал.
Так и тянутся вечные будни На стоячей поверхности вод, И наивно же, сидя на судне, Ожидать, что оно поплывет?
Да, мучительно жить в этой пробке, Тормозя неизбежный виток, Затыкать в исторической попке Набухающий грозный поток —
Но приятно, что в пику Европам — Чья позиция, в общем, ровна, — Всех нас смоет всемирным потопом Накопившего массу…
Дмитрий Быков
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Источник: Новая газета
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