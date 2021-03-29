 

Лыжный сезон в Сочи помогает россиянам забыть о коронавирусе

29.03.2021, 13:06, Новости дня
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Поток туристов в Сочи не иссякает в любое время года: посетителей привлекает море, горнолыжные курорты и вечернее веселье. Как пишет немецкий телеканал ZDF, некоторые ограничения в связи с пандемией здесь всё же действуют, однако это не мешает гостям отдыхать, заниматься спортом и хорошо проводить время. Заражаемость по всей РФ снижается, а отдыхающие стараются не думать о коронавирусе и надеются на российскую вакцину «Спутник V».

Сочи на Чёрном море — место, которое стремятся посетить не только многие россияне. И так в любое время года: утром в снега, днём на море, а вечером — веселье. Всё это возможно и сейчас — несмотря на коронавирус. Потому что РФ приняла решение: никакого второго локдауна.

«Доброе утро, дорогие гости курорта «Роза Хутор». Вход на канатную дорогу возможен только в масках», — кричат волонтёры туристам. Раздаются маски, измеряется температура, кабинки дезинфицируются. Однако после пункта контроля маски снова быстро снимаются, и потом про них уже никто не спрашивает.

Саша, Наташа и их дети уже не раз приезжали сюда в отпуск, но они скучают по Альпам. Лыжных каникул в Европе не получилось. Запланированный через пару недель отпуск на Кубе тоже под угрозой, рассказывает Наташа. Но о коронавирусе они особенно не беспокоятся.

НАТАША, туристка: Я думаю, что если думать о таких вещах, тогда лучше сидеть дома и никуда не выходить. В итоге переболеют все. Мы надеемся, что спорт, наоборот, укрепит наше здоровье.

Весь спектр услуг и развлечений вокруг горнолыжного отдыха отсутствует и здесь. Но тут руководствуются девизом: «Немножко всегда можно». Люди едят, пьют, развлекаются. Весной в РФ действовал жёсткий локдаун. Второго избежали сознательно, чтобы не навредить экономике ещё сильнее. Рестораны могут продолжать работать. Очистители воздуха должны убивать здесь вирус. О коронавирусе тут предпочитают забыть.

СЕРГЕЙ ВОРОНОВ, музыкант: Я об этом не думаю. Если так много об этом думать, это слишком плохо. Я всегда думаю о хорошем.

Владелица магазина рада такому положению дел: больше гостей и выручки уже в начале года. Однако многие сомневаются в официальной статистике по коронавирусу. По её данным, во всём регионе Сочи регистрируется только около двадцати случаев заражения в день. Показатели заражаемости снижаются по всей России. Надежды возлагаются, прежде всего, на российскую вакцину «Спутник V» — и на то, что прививку сделают как можно больше людей.

Дата выхода в эфир 25 марта 2021 года.



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