 

Названы сроки перевооружения Барнаульского соединения на комплексы «Ярс»

29.03.2021, 13:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Перевооружение Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край) на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» будет завершено до конца 2021 года, сообщил в ходе командно-штабных учений командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

«Переоснащение ракетной дивизии позволит полностью завершить перевооружение мобильной группировки Омского ракетного объединения», – цитирует ТАСС Каркаева.

По словам командующего, «все дивизии в Сибири, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами, получат новейшее вооружение».

В декабре 2020 года Каракаев анонсировал перевооружение двух полков на комплексы «Ярс». В том же месяце в Минобороны сообщили, что в Барнаульском ракетном соединении состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, оснащенного ПГРК «Ярс».

«Ярс» (РС-24) – стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Ранее комплексами «Ярс» были полностью перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Ставридис – Путин и Эрдоган вряд ли увидят со стороны Байдена такое же дружелюбие, как со стороны Трампа

11.07 / Москва указала на фактические ошибки в докладе группы ОЗХО по химатакам в Сирии

31.12 / Дело Злочевского. Офис генпрокурора Украины ответил на заявление НАБУ о давлении

05.09 / Тихановская похвалила Латушко за переход на сторону белорусской оппозиции

20.01 / Украина ведет переговоры о закупке вакцин от COVID-19 с индийским производителем Serum

29.08 / МИД назвал вопиющими санкции США против российских НИИ

17.10 / Партию Саакашвили обвинили в целенаправленном распространении вируса

24.10 / МИД дал оценку соглашению о перемирии в Ливии

09.08 / Девять регионов Украины не соответствуют требованиям для смягчения карантина – Минздрав

09.02 / ГБР сообщил о подозрении работникам ГСЧС, которые тушили пожары в Луганской области только “на бумаге”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)