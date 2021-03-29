Названы сроки перевооружения Барнаульского соединения на комплексы «Ярс»

Перевооружение Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край) на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» будет завершено до конца 2021 года, сообщил в ходе командно-штабных учений командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

«Переоснащение ракетной дивизии позволит полностью завершить перевооружение мобильной группировки Омского ракетного объединения», – цитирует ТАСС Каркаева.

По словам командующего, «все дивизии в Сибири, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами, получат новейшее вооружение».

В декабре 2020 года Каракаев анонсировал перевооружение двух полков на комплексы «Ярс». В том же месяце в Минобороны сообщили, что в Барнаульском ракетном соединении состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, оснащенного ПГРК «Ярс».

«Ярс» (РС-24) – стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Ранее комплексами «Ярс» были полностью перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии.