 

Фильм российского режиссера впервые стал лидером по сборам в США

29.03.2021, 13:02, Новости дня
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Боевик «Никто» («Nobody») российского режиссера Ильи Найшуллера по итогам выходных 26-28 марта занял первое место по сборам в прокате в США, заработав 6,7 млн долларов при показе в 2460 американских кинотеатрах, следует из данных Box Office Mojo.

По данным портала The Flow, «Никто» стал первым фильмом российского режиссера, возглавившим американский прокат. В других странах «Никто» собрал более 5 млн долларов. Общие сборы за выходные составили 11,73 млн долларов, пишет «Коммерсант».

Лучшим по сборам в американском прокате за выходные для российских режиссеров до этого был фильм «Особо опасен» Тимура Бекмамбетова. В 2008 году за уик-энд он собрал 50 млн долларов, однако не стал лидером в США, пишут «Ведомости».

Фильм Найшуллера «Никто» рассказывает о мужчине средних лет Хатче Мэнселле, чья жизнь резко меняется после вооруженного ограбления. Он решает отомстить, узнав, что один из нападавших – брат местного гангстера. Главные роли в фильме исполнили Боб Оденкерк («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»), Кристофер Ллойд («Назад в будущее») и Алексей Серебряков.

Илья Найшуллер, с 8 до 14 лет живший в Лондоне и окончивший Британскую международную школу в Ясенево, стал известен благодаря мини-фильму от первого лица «Хардкор». Картина, которую режиссер также спродюссировал, написал для нее сценарий и сыграл эпизодическую роль, вышла на экраны более чем в 30 странах в апреле 2016 года и собрала 14,3 млн долларов при бюджете в 3 млн долларов. После Найшуллер снимал клипы для групп «Ленинград» и False Alarm, а также пилотную серию сериала «Карамора».



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