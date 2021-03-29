 

Власти Грузии исключили возможность переговоров с Саакашвили

29.03.2021, 13:02, Новости дня
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «оскорблением страны» предложение оппозиции вовлечь в переговоры по урегулированию внутриполитического кризиса экс-президента, ныне главу украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили, заочно осужденного на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Для нашей страны оскорбительно, когда кто-то говорит о привлечении в какой-либо форме к переговорам этого криминала, обвиненного, уличенного во многих тяжких преступлениях», – сказал он.

По словам главы правительства Грузии, «Саакашвили оказался впутанным в коррупционные скандалы на Украине и находится на грани изгнания из страны».

«Сегодня или завтра его, наверное, изгонят. Он и члены его команды вовлечены в коррупционные скандалы. Членов его команды уже преследуют», – сказал Ираклий Гарибашвили.

«В реальности Саакашвили на Украине ничего не делает, только ставит шоу», – отметил премьер-министр, который также исключил возможность проведения в Грузии досрочных парламентских выборов, чего требует оппозиция.

В понедельник спецпред главы Евросовета Кристан Даниэльссон начал второй раунд переговоров с властями и оппозицией в Тбилиси. Первый состоялся несколько дней назад и не принес компромисса.

Ранее СМИ Украины сообщили, что эта страна потеряла государственных средств на сумму 450 млн гривен с сентября 2020 по февраль 2021 года из-за реализации коррупционных схем «Укрзализныци» (Украинская железная дорога), осуществляемых членами команды Саакашвили.



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