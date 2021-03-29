 

Давиденко: В мире научились не только мгновенно принимать важнейшие решения, но и молниеносно их внедрять в жизнь. А у нас восемь дней отмывают фасад ОП

29.03.2021, 13:00, Новости дня
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Гулял вечером около ОП. Восемь, сука, дней отмывают фасад здания. И до сих пор так и не отмыли.

Висит спецодежда. Ходят мойщики. Разбросаны шланги. Заколочены двери.

XXI век. Мы каждый день читаем новости, как по всему миру темпы строительства, инноваций и внедрений бьют рекорды по скорости.

В Австралии 100 дней потребовалось Маску, чтобы построить 100 мВт станцию. В Китае за 10 дней построили модульную больницу на 1000 коек. В Израиле за три месяца практически полностью вакцинировали все население страны.

В мире научились не только мгновенно принимать важнейшие решения, но и молниеносно их внедрять в жизнь.

Но в Вилобаджио никто никуда не спешит. Зачем спешить? Куда спешить? И, правда, у нас же еще вся жизнь впереди. Какие, бл…дь, реформы вы ждете?! Какие мобильные госпитали вам обещали?! Какие темпы вакцинации вообще могут быть?!

Вдумайтесь. Они четверть месяца просто отмывают фасад здания, где работает президент Украины.

Парни. Ну это же, блин, ваше лицо. Ну это же какая-никакая визитная карточка страны. Ну это же, в конце концов, вопрос принципа – сделать за сутки и забыть. Ну е-мое…

Какая-то тотальная импотенция и профнепригодность во всем.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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