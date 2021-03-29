“Неужели у кого-то может быть сомнение?” Хомчак согласился с утверждением Байдена, что Путин – убийца

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман сказал, что согласен с высказыванием президента США Джо Байдена, что президент РФ Владимир Путин – убийца.

Бацман спросила: Хомчак тоже утвердительно ответил бы на вопрос, является ли Путин – убийцей?

“Конечно. [Как может ответить] главнокомандующий Вооруженными силами Украины, который прошел эту войну с первого дня и непосредственно воевал с подразделениями и частями вооруженных сил Российской Федерации? Неужели у кого-то может быть сомнение и вопрос? Конечно, мне очень импонирует, что президент Америки сегодня может сказать и говорит то, что он говорит. Как правило, президенты более дипломатично выступают. А здесь президент Америки четко, понятно, своими словами дал оценку”, – сказал Хомчак.

Он отметил, что для украинцев, которые умирают от российских пуль, мин и снарядов, было очень важно услышать такое высказывание президента США.

Он считает, что цель Путина в Украине – чтобы она осталась в сфере его влияния.

“Как только Украина скажет, что она не хочет жить по европейским стандартам, что Украина не хочет быть членом НАТО, что она хочет жить так, как она жила 30 лет назад и 24 года до войны, которая у нас сейчас происходит, – я думаю, сразу все будет меняться. Но я уверен, что народ Украины уже не хочет так жить. Человек всегда хочет жить лучше. Как только он попробовал, что можно жить по-другому, то уже вернуть его в прежнее состояние тяжело”, – сказал Хомчак.

Интервью с Хомчаком выйдет сегодня на YouTube-канале “Алеся Бацман”. Трансляция начнется в 18.00

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

В день публикации интервью Байдена министерство иностранных дел России вызвало посла РФ для консультаций в Москву. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни “будет очень занят”, телефонный разговор между президентами двух стран так и не состоялся.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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