 

Савченко: Я обязана маме не только появлением своей жизни, а и ее сохранением

29.03.2021, 13:00, Новости дня
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Бывший народный депутат Украины, экс-военнослужащая Надежда Савченко 29 марта ко дню рождения мамы в Facebook разместила видео, в котором вместе с ней готовит вареники. В ролике показаны разные фото Марии Савченко.

“Нашей маме, Савченко Марии Ивановне, сегодня исполняется 83 года. Мама – тот человек, которому я обязана не только появлением своей жизни, а и во многом ее сохранению. Спасибо, мама, что мы одна команда!” – написала Надежда Савченко.

Видео приготовления вареников было снято для канала “Наш”.

“Чтобы чувствовать себя здоровым, человеку нужна работа. Чтобы чувствовать себя счастливым, человеку нужна самореализация. Самореализация есть в труде”, – заявила Савченко. Она добавила, что ее с детства приучали к разной работе: и готовить, и рубить дрова.

https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/videos/769828550332705/

Рецепт вареников от Савченко и ее мамы можно узнать здесь.

Мария Савченко родилась 29 марта 1938 года. В 42 года женщина впервые стала матерью, родив дочь Надежду, а спустя два года в семье супругов Савченко родился второй ребенок – дочь Вера. Отец Надежды и Веры Савченко умер в 2005 году.

Надежда Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики “ЛНР” и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания “Герой Украины”.

Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. “Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство”, – заявила она.

В 2018 году Савченко была арестована СБУ по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года освобождена из-под стражи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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