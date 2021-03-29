Во Львове собираются ужесточить карантин. Власти могут остановить общественный транспорт и закрыть детсады

Львовские городские власти 29 марта обсудят ужесточение карантина, в частности, закрытие детских садов и приостановку общественного транспорта. Об этом сказал мэр Львова Андрей Садовый, его цитирует пресс-служба Львовского горсовета.

В городе из 1300 коек, которые в городских больницах отведены для пациентов с COVID-19, будет занято уже 1000, отметил мэр Львова.

“Хорошо, что мы прогнозировали такую ситуацию и уже увеличиваем этот резерв. Сейчас стоит задача иметь 2000 таких койко-мест. Каждый день все больше новых, сложных пациентов поступает. Несмотря на локдаун, динамика не падает, наоборот, есть увеличение”, – добавил Садовый.

Сегодня власти готовятся обсудить вопрос ужесточения карантина.

“Как бы этого не хотелось, но стоит вопрос о закрытии детских садов и курсирования общественного транспорта. Это непростые решения, поэтому мы до последнего думаем, как выходить из критической ситуации”, – сказал городской глава.

Если каждый день в больницы города будут поступать по 50-70 новых больных, ситуация будет критической, заключил он.

С 19 марта из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во Львове действует жесткий локдаун. Изначально он вводился до 28 марта, позже его решили продлить до 4 апреля. С 25 марта в городе запретили работу непродовольственных рынков, заведений питания (кроме заказов, оформленных онлайн и навынос), торгово-развлекательных центров, развлекательных заведений и ночных клубов. Отменены также все массовые мероприятия.

В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

Согласно индикаторным показателями Минздрава Украины, в “красной” зоне находятся 11 регионов страны, в частности Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Херсонская область – в “желтой” зоне, все остальные регионы – в “оранжевой”.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что если ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине начнет ухудшаться, возможен новый локдаун.

С начала эпидемии в Украине по состоянию на 29 марта подтвердили более 1,65 млн случаев коронавирусной инфекции (8346 – за последние сутки). Скончалось 32 132 пациента с COVID-19, а выздоровело более 1,3 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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