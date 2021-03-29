 

Минэнерго: Разблокировка Суэцкого канала неминуемо приведёт к росту цен на бензин и дизельное топливо

29.03.2021, 12:54, Разное
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На заседании рабочей группы Минэнерго по мониторингу роста цен на бензин и дизельное топливо участники призвали россиян готовиться к очередному росту цен на топливном рынке.

По их мнению, основной причиной подорожания горючего выступает разблокировка Суэцкого канала после снятия с мели судна Ever Given.

– После того, как этот транспортный коридор вновь открыт, суда вновь пойдут по нему и повезут наши нефтепродукты в другие государства, что, если смотреть с государственных позиций, хорошо. Единственным минусом станет внутренний рост цен на топливо. Мы ожидаем, что он будет не таким драматическим, не более 5-10 рублей за литр, – заявил руководитель рабочей группы Максим Топалов.

В случае нарушения производителями меморандума о повышении цен вне установленного Минэнерго коридора, чиновники будут бороться с ними увеличением налогов.

– Мы можем увеличить налог на добычу полезных ископаемых, чтобы они сразу ощутили на себе последствия. В таком случае, пережив несколько тяжёлых месяцев падения прибыли, производители сами прибегнут к снижению цен, – заверил Топалов.

В Минэнерго также дали рекомендации гражданам, как пережить период роста цен на топливо. Наиболее эффективным методом назван переход на электромобили.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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