Бодрость ягодиц – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Весной молодые девушки надевают что покороче, а 67-летняя Любовь Залмановна Успенская показала, что есть.
Ну, извините — вот такое. Зато соски торчат:
Фото: Соцсети
«Мы сделали ей пуш-ап, придали ягодицам бодрость», — заявил хирург.
Ну, бодрость — бодростью, и это, конечно, здорово, когда всё бодренько, но у самой Любоньки-то какова конечная цель?
Ну, понятная цель для всего престарелого шоубизнеса — Люба-Любонька снова хочет напоследок сходить ещё раз взамуж:
«У Успенской в груди стояли импланты, которые уже стали жесткими, почти каменными. Пришлось их заменить, сделать подтяжку.
Я спросил: “Замуж еще собираетесь?”. – “Конечно!”. Значит, грудь должна быть мягкой», — разоткровенничался хирург в программе Ты не поверишь.
Ну, отчего ж не поверю? Поверю. Наши, как повторюши — всё повторяют за западными. Сами придумать ничего не могут — скрепы ж у них, а вот годную, как им кажется, идейку можно и скоммуниздить.
Вот, смотрите, 62-летняя Мэдж оголила мягкую грудь для социальных сетей:
Фото: Соцсети
Ну, просто иллюстрация к народной мудрости, что хороша была бабушка, когда внучкой слыла. Впрочем, мне и в лучшие её годы Мадонна не нравилась. А тут — ну вот такое. С грудью.
Вспомнила бабушка девичий вечер, да и заплакала.
Бывает.
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет