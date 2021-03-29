Бодрость ягодиц – Личное мнение

Весной молодые девушки надевают что покороче, а 67-летняя Любовь Залмановна Успенская показала, что есть.

Ну, извините — вот такое. Зато соски торчат:



Фото: Соцсети

«Мы сделали ей пуш-ап, придали ягодицам бодрость», — заявил хирург.

Ну, бодрость — бодростью, и это, конечно, здорово, когда всё бодренько, но у самой Любоньки-то какова конечная цель?

Ну, понятная цель для всего престарелого шоубизнеса — Люба-Любонька снова хочет напоследок сходить ещё раз взамуж:

«У Успенской в груди стояли импланты, которые уже стали жесткими, почти каменными. Пришлось их заменить, сделать подтяжку.

Я спросил: “Замуж еще собираетесь?”. – “Конечно!”. Значит, грудь должна быть мягкой», — разоткровенничался хирург в программе Ты не поверишь.

Ну, отчего ж не поверю? Поверю. Наши, как повторюши — всё повторяют за западными. Сами придумать ничего не могут — скрепы ж у них, а вот годную, как им кажется, идейку можно и скоммуниздить.

Вот, смотрите, 62-летняя Мэдж оголила мягкую грудь для социальных сетей:



Фото: Соцсети

Ну, просто иллюстрация к народной мудрости, что хороша была бабушка, когда внучкой слыла. Впрочем, мне и в лучшие её годы Мадонна не нравилась. А тут — ну вот такое. С грудью.

Вспомнила бабушка девичий вечер, да и заплакала.

Бывает.

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