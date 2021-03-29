 

Ученый из США назвал точное местоположение гробницы Иисуса Христа

29.03.2021, 12:38, Разное
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Американский ученый заявил, что ему удалось найти главную христианскую святыню — гробницу Иисуса Христа. Заново изучив факты и сопоставив их с Писанием, Том Мейер получил неопровержимые доказательства того, что этим местом является Храм Гроба Господня в Израиле.
Продолжительное время сотрудник Калифорнийского Университета занимается изучением Священного Писания. Из него Том Мейер установил, что местом, куда отнесли тело Иисуса Христа после мучительной казни на Голгофе, является Храм Гроба Господня в Израиле, находящийся неподалеку от Иерусалима. Когда тело Христа отнесли в вырезанную в скале гробницу, ее закрыли большим валуном.

Однако сторонники протестантской веры считают, что тело Иисуса Христа после смерти покоилось в «Гробнице в саду». В 1867 году фермер рассказал об обнаружении этого места, позднее вероятную гробницу Христа исследовал Конард Шик. В ней он нашел множестве человеческих костей. Но многие исследователи скептически относились к этой версии.

Том Мейер и вовсе считает, что создали «Гробницу в саду» раньше появления Иисуса Христа. А в Писании указано, что тело его захоронили в гробнице, которую ранее никто не использовал. Также в этом месте были найдены надписи на греческом языке. Все эти факты дают повод предположить, что настоящая гробница Иисуса Христа находилась в Храме Гроба Господня.

Источник: tvzvezda.ru



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