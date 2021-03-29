Бывший агент ФБР заявил об отсутствии у США доказательств «русской угрозы»

Бывший агент американского ФБР пояснил российским журналистам о махинациях спецслужб Соединенных Штатов. Как оказалось, Вашингтон не владеет доказательствами о якобы существующей «российской угрозе», попросту «фабрикуя» их.

Соединенные Штаты Америки со времен «холодной войны» не устают убеждать мир в опасности России. На защиту от несуществующих рисков выделяются огромные средства и силы. Пентагон взаимодействует в борьбе с «русской угрозой» с различными спецслужбами, в том числе, с Федеральным бюро расследований, занимающимся самыми важными для государства делами.

Однако на самом деле вся деятельность подобных структур является большой, но хорошо организованной аферой. Бывший сотрудник ФБР пояснил о реальном положении вещей, продемонстрировав отсутствие реальных доказательств против России. В Беседе с журналистами изданий РФ экс-агент прямо указал на фиктивность аргументов, к которым пытаются прибегнуть американские политики в разговорах о России. Выдуманные угрозы позволяют ФБР и далее поучать щедрое финансирование, оставаясь при этом в ТОПе тем, которые обсуждает вся страна. Без мифов об «опасности» россиян интерес к спецслужбам США давно бы угас.

Выдуманные доводы в отношении РФ способствовали увеличению авторитета либеральной элиты Штатов. Найдя нового врага государства, они получают свои политические дивиденды, и далее обманывая своих же граждан. Во время предвыборной компании президента американские СМИ были заполнены информацией о якобы совершающихся массовых кибератаках со стороны РФ и попытках изменить волеизъявление граждан США.

Экс-агент сравнил существующие операции ФБР с проводимыми ранее антиисламскими акциями. Вечная война с ними привела только к огромным тратам на спецслужбы, которые, несмотря на капиталы, Пентагон все никак не может победить. Такое положение вещей противоречит логике, однако для властей Соединенных Штатов более важными оказались фикции о несуществующих опасностях.

Источник: riafan.ru