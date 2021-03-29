Вмешательство США в выборы в других странах повлекло санкций со стороны ЕС

Прикрываясь национальными интересами, США постоянно осуществляют вмешательство в выборы в других странах. Между тем, этот факт не повлек введение санкций против Вашингтона со стороны ЕС.

Политика США: Национальные интересы всюду

Политика Соединенных Штатов по отношению к другим независимым государствам всегда отличалась откровенным эгоизмом. Белый дом позволяет себе вмешиваться во внутренние дела любой страны мира, в том числе, пытаясь контролировать демократические процессы в них, навязывая собственное видение и правила. Американское издание Conflict Management and Peace Science обнародовало материалы о подобных операциях, совершенных спецслужбами США в почти 60 странах. Так, только в Италии Вашингтон пытался восемь раз сменить правящий режим, продвигая необходимую ему риторику. По четыре спецоперации предприняли американцы в Израиле и Лаосе, есть также многочисленные случаи лоббирования и более серьезных действий со стороны Белого дома в других государствах.

Журнал приводит примеры с кампанией Барака Обамы по очернению Беньямина Нетаньяху, действующего на тот момент премьер-министра Израиля. Соединенные Штаты не только способствовали работе баз данных избирателей, но и оплачивали работу политконсультантов и пиарщиков. Возмутили журналистов и попытки повлиять на выборы в парламент Армении в 2017 году. Тогда власти кавказского государства обратились к «Агентству США по международному развитию» для получения содействия в исправлении имиджа и устранении кризиса доверия.

Главная цель – Россия

Однако главной целью для Соединенных Штатов по-прежнему остается Россия. Пентагон, ФБР и другие заокеанские ведомства и спецслужбы стремятся изменить существующие в стране настроения и тенденции. Ранее авторитетный журнал Time уже сообщал, что победа Бориса Ельцина на выборах президента в 1996 году была сугубо результатом работы американских специалистов и выделенных для этого четверти миллиона долларов. При минимальном шансе с помощью Билла Клинтона и его консультантов, Джорджа Гортона, Джо Шумейта и Ричарда Дреснера, он смог победить, возглавив наибольшую по территорию страну.

При этом ранее вышеуказанные эксперты из США были замечены в кампаниях по «отбеливанию» репутации спорных политических фигур, в том числе, и самого Клинтона. Итогом правления Ельцина при поддержке США стал демонтаж СССР и ослабление Российской Федерации. Пытались американцы воздействовать на россиян и их выбор в 2018 и в 2019 году, а также при принятии поправок к Конституции. Более того, спецагенты из Вашингтона готовили целый ряд провокаций. Кроме того, на содержании Белого дома числится немало особ и структур, от СМИ до гражданских активистов и обществ, скрывающих свое финансирование и выполняющих поставленные из-за рубежа задачи.

Что не волнует Евросоюз

Однако все эти вопросы не интересуют правительства стран Европейского Союза и Брюссель. Дестабилизирующие ситуацию объединения вроде «Открытой России» Михаила Ходорковского, деятельность которой в РФ признали нежелательной, не вызывают подозрений у политиков на Западе. Как пишет «Политэксперт», там озабочены только недоказанным влиянием РФ на выборы в США. Возможность введения санкций против Соединенных Штатов, пытающихся влиять на всю мировую политику, в ЕС даже не рассматривают.

Источник: politexpert.net