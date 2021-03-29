Мнение: Завидую, что в параллельной Вселенной ура-патриотов менты РАБОТАЮТ.

Кто-то на “Пикабу” пожаловался, что менты в любимой стране ура-патриотов не работают. Тут же прибежал один из этих самых ура-патриотов отрабатывать деньги и заявил, что якобы на самом деле обычно работает и всегда приезжает быстро. Сцуко, я чуть в голос не заорал, когда прочёл этот бред. Потому что вспомнил два случая из собственной жизни. В первом моего дедушку в собственном подъезде грабанули после получения пенсии, менты приехали уже ХЗ когда, услышали, что дедушка не запомнил никаких примет грабителей, развернулись и уехали (это вот так “работают”). А во втором сестра, когда была молодая, сбежала из дома к козлу, который ей поездил по ушам за любовь, а сам её держал дома взаперти и заставлял её под него ложиться в любое время (до сих пор жалею, что этого урода тогда не угандошил). Так, блэт, они даже заявление у мамы брать отказались, мол, девушек пропадает овердофига и они не могут заниматься всеми. Сцуко, я аж уху ел, когда это услышал! И вот теперь хочу спросить у этих сектантов, которые врут о якобы хорошей ментовской работе, – вам не стыдно врать так нагло-то, пусть и за деньги и по методичкам, а? Или, думаете, тут люди в барокамерах живут, с реальной жизни не знакомы и вам поверят?

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