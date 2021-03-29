 

Мнение: Завидую, что в параллельной Вселенной ура-патриотов менты РАБОТАЮТ.

29.03.2021, 12:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кто-то на “Пикабу” пожаловался, что менты в любимой стране ура-патриотов не работают. Тут же прибежал один из этих самых ура-патриотов отрабатывать деньги и заявил, что якобы на самом деле обычно работает и всегда приезжает быстро. Сцуко, я чуть в голос не заорал, когда прочёл этот бред. Потому что вспомнил два случая из собственной жизни. В первом моего дедушку в собственном подъезде грабанули после получения пенсии, менты приехали уже ХЗ когда, услышали, что дедушка не запомнил никаких примет грабителей, развернулись и уехали (это вот так “работают”). А во втором сестра, когда была молодая, сбежала из дома к козлу, который ей поездил по ушам за любовь, а сам её держал дома взаперти и заставлял её под него ложиться в любое время (до сих пор жалею, что этого урода тогда не угандошил). Так, блэт, они даже заявление у мамы брать отказались, мол, девушек пропадает овердофига и они не могут заниматься всеми. Сцуко, я аж уху ел, когда это услышал! И вот теперь хочу спросить у этих сектантов, которые врут о якобы хорошей ментовской работе, – вам не стыдно врать так нагло-то, пусть и за деньги и по методичкам, а? Или, думаете, тут люди в барокамерах живут, с реальной жизни не знакомы и вам поверят?

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Мнение: Южнокорейский авианосец

10.08 / На вырученные от продажи картины деньги Божена Рынска сделала себе операцию

12.12 / Ирина Муравьева поразила поклонников помолодевшей внешностью

08.08 / СК возбудил новое уголовное дело из-за портрета Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

26.02 / iPhone 13 Pro останется с челкой: обнародованы изображения смартфона

07.10 / “С днем рождения, мой президент!”: Олег Газманов поблагодарил Владимира Путина за значительные достижения

21.10 / Врач скорой рассказал об условиях выезда кареты к больному COVID-19

25.12 / «Юнармия» займётся подготовкой жён для офицеров

09.07 / Мнение: Вторая волна

28.10 / В Москве продлили дистанционный режим для школьников старших классов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)