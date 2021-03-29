 

По стопам Елизаветы II: стало известно о новом хобби принцев Джорджа, Луи и принцессы Шарлотты

29.03.2021, 12:16, Разное
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Королева Великобритании просто обожает собак и лошадей. Одним из любимых времяпрепровождений Елизаветы II до сих пор, несмотря на возраст, является конная прогулка по дорожкам Виндзорского парка или окрестностям поместья Балморал. И если раньше ее любовь разделяли только принцесса Анна и внучки Зара Тиндалл и леди Луиза, то теперь в этой компании стало на три представителя больше.

Благодаря изданию The Times стало известно, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принцы Джордж, Луи и принцесса Шарлотта – за последние месяцы стали “заядлыми наездника”. Они регулярно катаются на своих пони в поместье Кембриджей Анмер-холл в Норфолке. И как только ограничения, вызванные Covid-19, будут сняты, Джордж, Луи и Шарлотта отправятся на летние каникулы в гости к прабабушке – в Виндзор или Балморал. Также добавляется, что Уильям и Кейт всячески поддерживают увлечение своих детей, попутно обучая их уходу за лошадьми и уборке за ними.

Принцесса Анна и королева Елизавета II в Виндзоре

Примечательно, что Ее Величество начала заниматься верховой ездой также в раннем детстве – с четырех лет. Ее внучку – Зару Тиндалл – любовь к лошадям довела до серебра на Олимпийских играх в Лондоне: в 2012-м она стала первым членом королевской семьи, получившей олимпийскую медаль. Разделяет это увлечение и супруга Чарльза – герцогиня Камилла, она является президентом клуба Ebony Horse Club в Брикстоне.    



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