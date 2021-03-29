Кодекс нечисти

Главные элементы российского рынка «магов» и «экстрасенсов»: вымогательство, мошенничество, подстрекательство к самоубийству. Расследование «Новой».

Истории в духе «обокрала гадалка» или «развели мошенники-экстрасенсы» навевают воспоминания о девяностых. Но теперь доверчивый народ идет не к простым гадалкам, а к модным астрологам, тарологам, нумерологам и парапсихологам. Раскрутиться на этом рынке не проблема — федеральные каналы и интернет только рады предоставить площадку для пиара, главное — красиво подать свой «дар». А дальше люди сами понесут тебе все, что у них есть, ведь всем иногда так хочется поверить в волшебство.

Магия в прямом эфире

Программа на «8-м Канале», где до сих пор продолжают выступать люди, называющие себя гадалками, магами, целителями, экстрасенсами и так далее, называется «Восьмое чувство». В эфире передача выходит более пяти лет. Судя по информации сервиса «Яндекс.Телепрограмма», ее транслируют по 3–6 раз в день: в будни почти каждые два часа, в выходные — реже.

В течение часа на телеэкране происходит «магический» процесс. Как правило, экстрасенс сидит за столом, окруженный различными атрибутами — свечами, хрустальными шарами, амулетами и тому подобными предметами. Все время, пока идет передача, на экране указаны телефоны горячих линий. Регулярно в студию поступают звонки от людей с различными проблемами, которые экстрасенс якобы тут же помогает решить.

У зрителя может сложиться впечатление, что все это происходит в прямом эфире, что экстрасенс сразу же видит все проблемы звонившего. На самом деле выпуски записаны заранее и могут повторяться несколько раз в неделю.

По данным «СПАРК», ООО «8-й Канал» было зарегистрировано в Москве в 2014 году. Учредителями являются Дмитрий Акопян и Александр Пальников. Генеральный директор — Владислав Бунтыло.

На официальном сайте «8-го Канала» указано, что его аудитория составляет 45 млн телезрителей. Канал присутствует на спутниковых платформах «Триколор», «НТВ-Плюс», «Континент», а также в кабельных сетях 83 регионов страны.

Запрос «Новой газеты» представители «8 канала» оставили без внимания.

«Запугивали тем, что отец умрет»

В начале марта 2016 года 55-летняя медсестра из Витебска — Людмила Германова — обратилась к экстрасенсам с «8-го Канала» в надежде облегчить страдания своему тяжелобольному отцу. Женщина позвонила некой Надежде Степановой, которую увидела в телепередаче «Восьмое чувство». Сибирская целительница, как она себя называла, получила от Германовой $120 тысяч, отцу не помогла, но чуть не довела Людмилу до самоубийства.

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

«Отца я похоронила. Сейчас на мне долг $82 тысячи, я на пенсии, остается только квартиру продавать, — плача, рассказывает Людмила Германова «Новой газете». — Тогда, пять лет назад, папочка с кровати уже не вставал, боли были адские, вот я и набрала тот номер, что был на экране».

По словам женщины, после того как с ней связались сотрудники call-центра, принимающие звонки для экстрасенсов, она уже не могла отдавать отчет своим действиям.

«Сначала меня очень подробно расспросили о моей беде, — вспоминает Германова. — Потом перезвонила сама Надежда Степанова и говорит: «Вижу, отец у вас болеет». Пообещала, что напишет состав трав, который ему нужно давать, а также проведет обряды, и папа как молодой будет». Затем из call-центра стали звонить каждый день по несколько раз и просить перечислить деньги то на обряды, то на амулеты. Сначала Людмила отправила экстрасенсам все свои сбережения, потом стала брать деньги в долг у знакомых и влезла в кредиты.

«И так целый год.

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В общей сложности я перевела им $120 тысяч. А папа продолжал мучиться от болей. Но меня запугивали тем, что, если деньги не пришлю, он умрет, — объясняет Германова.

— А потом позвонил мужчина, представился помощником, и говорит: «Ну, в твоей ситуации только повеситься. Только так ты отца спасешь». И я пошла зимой в теплицу… и начала молитву читать. Только это меня спасло и остановило. Видимо, они деньги получили, и хотели так избавиться от свидетеля».

Как отмечает Германова, звонившие долго разговаривают, очень часто перезванивают, не дают времени ничего обдумать, психологически давят на чувство вины.

«Я тогда была, как под наркотиками, — вспоминает гражданка и плачет. — Только с одной мыслью жила: если я эту работу не доделаю, то папа умрет и это будет моя вина».

Германову, по ее словам, спасло то, что наступили новогодние праздники и звонки на какое-то время прекратились. «И я отошла от этого воздействия, как очнулась. Когда поняла, что наделала, обратилась в прокуратуру. Но там только посмеялись…»

Отец Людмилы прожил еще пять лет, но по кредитам гражданка расплачивается до сих пор.

«У меня ничего не осталось»

Жертвой экстрасенсов, участвовавших в передачах того же «8-го Канала», стала Василина Донских из Калининграда. Позвонив однажды по номеру, указанному на экране, гражданка вскоре лишилась всего.

«Мы поругались с мужем. Я тогда была в положении и слишком эмоционально на все реагировала, — вспоминает Василина Донских. — И вот пришла я с работы и включила эту передачу. А там женщина, позвонившая в эфир, рассказывает гадалке, что в сердцах сказала мужу: «Да чтоб ты сдох!». И тот вскоре серьезно заболел. Я испугалась, что ведь и сама своему мужу подобное сказала. И давай звонить».

С Василиной связалась гадалка Татьяна Цехановская, которая сразу же определила, что у Донских «плохая аура», отсюда и проблемы с мужем. Чтобы «почистить ауру», гражданка перевела экстрасенсам 800 тысяч рублей. Но муж вскоре ушел. Василина потеряла ребенка, да еще осталась без работы. В результате ей пришлось оформить банкротство и переехать к сестре, так как жить было негде. Возбуждать уголовное дело в полиции отказались.

«У меня ничего не осталось. Я разбита как человек», — говорит Донских.

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

«Если мозг хочет поверить, ты поверишь»

Последний опрос ВЦИОМ по поводу веры россиян «в необъяснимое», проведенный в 2019 году, показал, что в возможность предсказания будущего верит 31% опрошенных, 15% доверяют гороскопам, в «лечение болезней биополем» верят 16%, а в лечение гипнозом — 22%.

Согласно опросу ВЦИОМ за 2016 год, в способность отдельных людей колдовать верили 36% процентов россиян, а 27% заявляли, что сталкивались с проявлениями колдовства лично. При этом 41% опрошенных отрицали существование магии, а еще 15% назвали чародеев «аферистами». Среди самых «верующих» в волшебство были женщины (42% из них) и граждане в возрасте от 45 до 59 лет.

При этом еще в 2008 году в колдовство и магию верили только 7% опрошенных.

Клинический психолог Mental Health Center Евгения Смоленская подчеркивает, что часто люди обращаются к экстрасенсам в крайне нестабильном состоянии, когда не получается решить проблему иным способом. Часто в таких случаях обратившегося может обмануть собственная психика.

«Ситуация неопределенности (особенно если она связана с потерей близкого человека или социального статуса) — невыносимое переживание для человека, — объясняет Смоленская. — Он начинает искать возможность хоть как-то снять это напряжение и часто сваливается на последний уровень, который называется мистическим мышлением. Оно есть у всех нас. Находясь на этом уровне, человек становится очень доверчивым и является легкой добычей для мошенников».

Кроме того, чем в более нестабильном психологическом состоянии находится человек, тем сильнее у него селективное восприятие — склонность видеть только то, что он хочет видеть, и игнорировать все остальное. Он готов и додумывать, и интерпретировать так, как ему хочется.

«Есть такой термин «апофения» — склонность психики видеть взаимосвязи в случайных и бессмысленных данных, — уточняет Смоленская. — Проходит время после посещения экстрасенса, и какие-то обстоятельства в жизни пострадавшего меняются сами по себе, но он связывает это с походом к гадалке. Или люди, послушав экстрасенса, сами начинают предпринимать какие-то действия, но эффект связывают с чем-то мистическим».

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Так, например, произошло с Анной Федоровой, которая на протяжении полутора лет регулярно ходила к гадалке — каждый раз, когда сталкивалась с трудностями в личной жизни.

«Мне было 22 года, я тогда рассталась с парнем и была в очень подавленном состоянии, — вспоминает Анна. — Она [гадалка] принимала у себя в частном доме и гадала на кофе. У нее была особенность: она говорила о будущем не в числах, а в точках. Одна точка — это либо через один час, день, месяц или год. На мой вопрос, когда же я встречу свою любовь, она сказала, что «через точку у тебя начнутся отношения с парнем со взъерошенными волосами». Ну всё, я увидела цель. И через месяц на работе я обратила внимание на парня со взъерошенными волосами. Я и до этого его видела, но именно после слов гадалки решила, что он — моя судьба».

По словам девушки, отношения развивались неровно. Молодой человек несколько раз уходил, говорил, что не любит. Но Анна возвращала. И «возвращать» его каждый раз ходила к гадалке — жгла свечи, проводила обряды, окуривала квартиру.

«Это я сейчас знаю, что, если мозг хочет поверить, то ты поверишь, — делает вывод Анна. — Но тогда мне казалось, что гадалка видит всю мою жизнь. С парнем тем мы, конечно же, расстались. А номер гадалки я потеряла при переезде.»

К счастью для Анны, гадалка не брала с нее больших денег. А вот москвичке Ирине Варнавской, которая также пыталась вернуть возлюбленного, повезло гораздо меньше. Женщина заплатила гадалке 17 тысяч рублей и уже готова была взять кредит еще на 60 тысяч, но вовремя распознала обман.

«За неделю до свадьбы от меня ушел любимый человек, оставив одну на пятом месяце беременности, — рассказывает Варнавская. — Ушел внезапно, ничего не объясняя, оборвав все контакты. Естественно, я была в панике — бросил практически в свадебном платье, да еще и беременную. Подруги посоветовали обратиться к гадалке. Я в это особо не верила, но чем, как говорится, черт не шутит.»

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Ирина нашла гадалку в интернете, та представилась Галиной Васильевной и обещала за 17 тысяч рублей вернуть любимого. Все процедуры она проводила по WhatsApp: например, прямо перед камерой лила воск на воду, заговаривала фигурки.

Потом Галина Васильевна «увидела», что кто-то сделал на Ирину и ее возлюбленного «рассорку», и если их просто помирить, то кто-то умрет — либо мужчина, либо их с Ириной ребенок. Нужно заплатить еще 60 тысяч, и тогда все будут живы и счастливы вместе. Ирина согласилась взять эту сумму в кредит, но пообещала отдавать деньги частями.

«Значит смотрите. Я все сняла всю черноту обереги поставила пока делаю так просто чтобы он не отдалился еще дальше приворот сделаем после того как вы хотя бы отдадите половину [денег], — писала тем временем гадалка. — Пока что купить одно яблоко красное сделайте две ваши фотографии одного его одно свое я скажу что вам сделать с ними мы его начнем потихоньку приближать.» (Орфография и пунктуация автора сохранены.)

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Однако потом гадалка передумала и заявила, что не будет ничего делать, пока Ирина сразу не отдаст ей всю сумму. Тогда Ирина поняла, что перед ней мошенница и начала требовать свои 17 тысяч обратно, пригрозив обратиться в прокуратуру.

Денег гадалка не вернула, пообещав, что Варнавская «пожалеет» о своих словах.

Обман путем обещания заведомо невыполнимых услуг

Как отмечает адвокат коллегии адвокатов Pen&Paper Александра Харина, несмотря на то, что экстрасенсы, оказывают услуги, казалось бы, в области сверхъестественного, их можно привлечь к абсолютно реальной уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

«Первое, что нужно сделать обманутым гражданам, — это обратиться в полицию с заявлением о совершенном в отношении них преступлении, — отмечает Харина. — Так как мошенники обычно работают под псевдонимами и принимают меры для конспирации, очень важно сообщить сотруднику органов максимальное количество известной вам информации. Например, особые приметы «экстрасенса», номер его телефона, адреса ваших встреч и т.д. Если вам оказывались «дистанционные сеансы», в поиске виновного помогут скриншоты переписки и реквизиты счетов, по которым вы переводили деньги.

По словам Хариной, на практике такие дела расследуются вполне успешно и приговоров в отношении «гадалок и магов» достаточно (большинство — по ст. 159 УК РФ).

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Как посчитала специально для «Новой» Харина, за последние три года (2018–2020) в отношении потомственных магов, экстрасенсов и колдунов в разных регионах РФ вынесено как минимум 20 обвинительных приговоров по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Большинство из них были приговорены к большим штрафам и реальным срокам лишения свободы. «Количество же обращений обманутых жителей в полицию фактически в разы больше. Ряд уголовных дел просто не доходит до суда, в связи с примирением сторон в ходе следствия. Это значит, что потерпевшие не настаивают на осуждении мошенников, так как последние загладили вред и добровольно возместили ущерб», — говорит адвокат.

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

«Очень часто правоохранители не только задерживают самого мошенника, но и раскрывают целые преступные сети, курирующие «магический бизнес». При вынесении обвинительного приговора виновные будут обязаны вернуть все похищенные деньги, а также возместить потерпевшим моральный вред», — добавляет Александра Харина.

Адвокат также уточняет, что для оказания экстрасенсорных услуг, по закону, лицензию или какое-либо особое разрешение действительно получать не требуется. «На настоящий момент ни контроль качества, ни даже простой учет магов и колдунов со стороны государства не ведутся», — резюмирует Харина.

Гадания по WhatsApp

Я решила провести журналистский эксперимент и тоже узнать свое будущее.

К слову, найти гадалку в Москве, которая ведет личные приемы, довольно сложно. Пандемия, карантин и развитие технологий сыграли чародеям на руку: теперь, чтобы «узнать» будущее, «приворожить» любимого или «вылечить» близкого совершенно не нужно никуда ехать, достаточно выслать фотографию по WhatsApp и деньги через мобильное приложение банка.

Цены у гадалок «без статуса», то есть не участвовавших ранее в известных телепроектах, варьируются от тысячи до пяти тысяч рублей. Практически у каждой из них есть профиль в инстаграм, там, переходя по ссылке в описании профиля, вы попадаете в чат, где нужно сообщить полное имя, возраст и прислать свою фотографию.

Итак, я заплатила 3600 рублей за онлайн-прием у гадалки, которая назвала себя Стеллой. Деньги она попросила перевести на карту Рузанны Гомоновой. Получив их и информацию (ФИО и дату рождения), гадалка сказала позвонить через час.

Затем перед камерой WhatsApp и на фоне цветочных обоев Стелла заявила: «Ну, что будем диагностировать: я уже вижу полжизни вашей и все, что с вами связано».

И начала раскручивать маятник над астрологической картой. Маятник показал, что у меня проблемы с четвертой чакрой, что означает сложности в личной жизни — доступ мужской энергии в жизнь «перекрыт».

«У тебя перекрытое состояние души. То есть в душе был какой-то стресс, который не дает быть любимой. Тебе тогда было либо 17 лет, либо 7 лет, — в буквальном смысле гадает Стелла. — Может, тебе не хватало отца? Ты без отца росла, да?» (Я росла с отцом.)

Затем Стелла разложила «цыганские магические карты» и выдала новое предположение: «Ты можешь с творчеством быть связанной. Либо прически, либо макияж, либо волосы, либо голос. Что за творчество: танцуешь, поешь, играешь?»

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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