 

Казанский цирк запретил выступления слонов после двух ЧП

29.03.2021, 12:08, Новости дня
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Представления с участием слонов больше не будут показываться в казанском цирке, сообщили в организации.

«Ранее в программе «Шоу слонов и магия цирка» произошли изменения, связанные с невозможностью дальнейшего участия слонов. При этом слонам необходим круглосуточный уход, нужно продолжать поддерживать их жизнедеятельность. Рабочие приглашенной труппы прошли необходимый внеплановый инструктаж с учетом произошедших ранее событий», – говорится в сообщении на сайте цирка.

Там добавили, что настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и были ли рабочим труппы нарушены правила безопасности, обсуждаются наиболее приемлемые для дальнейшего пребывания условия.

Ранее в понедельник сообщалось, что в казанском цирке одна из слоних набросилась на рабочего и нанесла ему тяжелые травмы.

ДО этого, 21 марта во время представления две слонихи начали вести себя агрессивно и пытались покинуть манеж через зрительный зал.

Дрессировщик Аскольд Запашный объяснил газете ВЗГЛЯД драку слонов в цирке Казани.



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