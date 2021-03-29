 

Памфилова переизбрана главой ЦИК

29.03.2021, 12:08, Новости дня
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Председатель прошлого состава Центризбиркома Элла Памфилова переизбрана главой ЦИК на ближайшие пять лет. Результаты тайного голосования на первом заседании нового состава ЦИК озвучил председатель счетной комиссии Евгений Шевченко.

«За Курдюмова Александра Борисовича проголосовал один человек, за Эллу Александровну Памфилову – 14 человек», – сказал он, передает ТАСС.

Памфилова занимала пост председателя Центральной избирательной комиссии с марта 2016 года. Памфилова вошла в новый состав ЦИК на 2021-2026 годы по квоте президента.

В понедельник проходит первое заседание Центризбиркома в новом составе, на котором избирается новое руководство комиссии – председатель, заместитель председателя и секретарь. Кандидатуру Памфиловой на пост председателя ЦИК поддержали 14 членов комиссии, передает РИА «Новости».

Кандидатуру Памфиловой представила член ЦИК Людмила Маркина. Еще одним кандидатом на пост стал Александр Курдюмов – член Центризбиркома по квоте от Госдумы от партии ЛДПР, он выдвинул себя сам. За него проголосовал один человек.

В счетную комиссию для тайного голосования вошли члены ЦИК Маркина, Эльмира Хаймурзина и Евгений Шевченко. Шевченко был избран главой счетной комиссии.

Ранее президент Владимир Путин заявил о заданном ЦИК высоком стандарте проведения выборов и референдумов и указал, что профессионализм Центризбиркома позволит провести предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму на достойном уровне.



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