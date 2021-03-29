 

Склонявшему в соцсетях подростков к руфингу москвичу предъявлено обвинение

29.03.2021, 12:08, Новости дня
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Жителю Москвы Никите Лебедеву, который склонял в соцсетях несовершеннолетних к занятиям руфингом, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила пресс-служба СК.

«Расследуется уголовное дело в отношении Никиты Лебедева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления… «покушение на убийство». Как полагает следствие, обвиняемый манипулировал сознанием подростка, подвергая его жизнь опасности», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что причастность Лебедева была установлена при исследовании материалов 13 уголовных дел, связанных с совершением в столичном регионе преступлений против несовершеннолетних в 2015-2020 годах.

По данным следствия, Лебедев в январе 2015 года, будучи пользователем одной из соцсетей, вовлекал подростков «в совершение опасных для их жизни и здоровья действий». Обвиняемый призывал несовершеннолетних вести трансляцию или делать фото того, как они свешиваются головой вниз с большой высоты. За это Лебедев обещал заплатить деньги. 

В СК отметили, что по уже установленному эпизоду обвиняемый арестован, при обыске у него были изъяты информационные носители, допрошено более 300 свидетелей.

Ранее президент Владимир Путин выступил с крайне резким комментарием по поводу организаторов «групп смерти» в интернете – тех, кто в массовом порядке склоняет российских подростков к самоубийству. Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто зарабатывает на «группах смерти» в Рунете.



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