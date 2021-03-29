 

Хилари Дафф в третий раз стала матерью

29.03.2021, 12:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американская актриса и певица Хилари Дафф в третий раз стала матерью.  Об этом она сообщила 27 марта в Instagram, опубликовав семейное фото, на котором запечатлена вместе с мужем, музыкантом Мэтью Комой и двумя старшими детьми.

Актриса позирует с новорожденной дочкой в надувном бассейне, наполненном водой. 

“Мэй Джеймс Бэйр, мы любим тебя”, – подписала она снимок.

Актриса отметила, что дочь появилась на свет 24 марта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff)

Новорожденная дочь стала третьим ребенком для Дафф и вторым для ее супруга Комы. У пары есть старшая общая дочь Бэнкс Вайолет Бэир, которая родилась осенью 2018 года.

Пара зарегистрировала брак в декабре 2019 года после двух лет отношений. От первого брака с канадским хоккеистом Майком Комри у Дафф есть сын Лука (2012). Дафф и Комри расстались в 2016 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Ученые: коронавирус живет на твердых поверхностях до четырех недель

15.09 / Онищенко предупредил о недуге хуже коронавируса

02.10 / Медведь напал на дрессировщика и его сына в Подмосковье

19.01 / Трамп подписал указ о предотвращении госзакупок беспилотников у России

08.03 / В США застрелили рэппера Chucky Trill

19.11 / Гривна к доллару подешевела до 28,13 грн/$

20.01 / Авария судна Arvin. Пять спасенных моряков вылетели в Украину

10.03 / В Донбассе объяснили заявления Киева о «новом плане» урегулирования

28.06 / Китайская компания заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях

21.12 / На Гавайях начал извергаться вулкан, объявлен максимальный уровень тревоги. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)