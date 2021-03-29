Хилари Дафф в третий раз стала матерью

Американская актриса и певица Хилари Дафф в третий раз стала матерью. Об этом она сообщила 27 марта в Instagram, опубликовав семейное фото, на котором запечатлена вместе с мужем, музыкантом Мэтью Комой и двумя старшими детьми.

Актриса позирует с новорожденной дочкой в надувном бассейне, наполненном водой.

“Мэй Джеймс Бэйр, мы любим тебя”, – подписала она снимок.

Актриса отметила, что дочь появилась на свет 24 марта.

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Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff)

Новорожденная дочь стала третьим ребенком для Дафф и вторым для ее супруга Комы. У пары есть старшая общая дочь Бэнкс Вайолет Бэир, которая родилась осенью 2018 года.

Пара зарегистрировала брак в декабре 2019 года после двух лет отношений. От первого брака с канадским хоккеистом Майком Комри у Дафф есть сын Лука (2012). Дафф и Комри расстались в 2016 году.

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