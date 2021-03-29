Хилари Дафф в третий раз стала матерью
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Американская актриса и певица Хилари Дафф в третий раз стала матерью. Об этом она сообщила 27 марта в Instagram, опубликовав семейное фото, на котором запечатлена вместе с мужем, музыкантом Мэтью Комой и двумя старшими детьми.
Актриса позирует с новорожденной дочкой в надувном бассейне, наполненном водой.
“Мэй Джеймс Бэйр, мы любим тебя”, – подписала она снимок.
Актриса отметила, что дочь появилась на свет 24 марта.
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Новорожденная дочь стала третьим ребенком для Дафф и вторым для ее супруга Комы. У пары есть старшая общая дочь Бэнкс Вайолет Бэир, которая родилась осенью 2018 года.
Пара зарегистрировала брак в декабре 2019 года после двух лет отношений. От первого брака с канадским хоккеистом Майком Комри у Дафф есть сын Лука (2012). Дафф и Комри расстались в 2016 году.
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