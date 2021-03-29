 

Украинцы не хотят идти на монетизацию своих льгот – Минсоцполитики

29.03.2021, 12:08, Новости дня
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В Украине не все льготники воспринимают идею о монетизации помощи от государства. Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила агентству “РБК-Украина” в интервью, которое было опубликовано 29 марта.

Речь о льготниках зашла при обсуждении ситуации с получателями субсидий.

“Хуже история с льготниками, они не хотят идти на монетизированную форму предоставления льгот. Им проще, когда мы сами перечисляем поставщикам часть оплаты, они не хотят открывать карты, но их мы тоже будем мотивировать”, – сказала Лазебная.

По ее данным, выплаты в наличной форме выбрали в Украине более 95% получателей жилищных субсидий и 36% льготников.

“Такой механизм направлен на стимулирование граждан к рациональному потреблению жилищно-коммунальных услуг. Все сэкономленные средства получатели выплат могут использовать по своему усмотрению”, – объяснила министр соцполитики.

В Украине действуют две модели предоставления льгот населению – наличными (через уполномоченные банки и почтовые отделения) и безналичными (через государственный “Ощадбанк”). Выплаты покрывают от 25% до 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Монетизацию льгот и субсидий в Украине ввели в декабре 2018 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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