“Нет, я не развожусь”. Тодоренко показала, как выглядит после кардинальной смены имиджа

Российская ведущая украинского происхождения Регина Тодоренко 28 марта опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена с новой прической.

Она укоротила длину волос и обрезала челку.

“Нет, я не развожусь. Почему решилась на столь кардинальные перемены? Есть одна единственная причина – надоело постоянство и однообразие, хочу перемен”, – написала она.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”.

Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын. Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах.

26 марта 2021 года 30-летняя ведущая показала, как состригает себе волосы, сообщив, что в последний раз кардинально меняла прическу 23 года назад.

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