 

Треска на подушке из овощей. Рецепт Высоцкой

29.03.2021, 12:08, Новости дня
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Российская актриса Юлия Высоцкая рассказала в рубрике “Сладкоесоленое” на своем канале в YouTube, как приготовить треску на подушке из овощей.

“Весной хочется баловать себя не только вкусными десертами и другой калорийной пищей, но и легкими сочными блюдами, которые принесут не меньше удовольствия”, – отметила она.

Для приготовления четырех порций понадобятся: филе трески – 4 шт., тыква – 300 г, баклажаны – 1шт, перец сладкий красный – 2 шт., лук красный – 2 шт., чеснок – 4 зубчика, тимьян сушеный – 5 веточек, оливковое масло Extra Virgin – 3,5 столовых ложек, томатная паста – 1 чайная ложка, соль морская – половина чайной лжки, перец черный свежемолотый –
1 щепотка. Для панировки – две столовые ложки домашних панировочных сухарей, шпинат – две горсти, лайм –1 шт., половина луковицы репчатой, чеснок – один зубчик, лук зеленый – три стебля, оливковое масло Extra Virgin – 2 столовые ложки.

Духовку предварительно разогреть до 180 — 190°C в режиме гриль. Сладкий перец, удалив плодоножки с семенами, нужно нарезать небольшими кубиками, так же нарезать баклажан. Тыкву нарезать брусочками, красный лук – дольками. Чеснок раздавить плоской стороной ножа.

Выложить все овощи на противень, посолить, полить оливковым маслом, сверху разложить веточки тимьяна. Запекать в разогретой духовке почти до готовности.
Панировочные сухари, шпинат, чеснок, репчатый и зеленый лук выложить в блендера добавить две столовые ложки оливкового масла, сок и цедру лайма. Все ингредиенты измельчить.

Филе трески полить томатной пастой, выложить панировку, полить оливковым маслом, посолить и поперчить.

На овощи, почти доведенные до готовности, выложить треску и запекать еще 10 минут.

ВИДЕОВидео: Юлия Высоцкая / YouTube

Высоцкая отметила, что для приготовления этого блюда можно использовать любые овощи – по желанию, а также разные вариации специй – по вкусу.

Треску на подушке из овощей Высоцкая отнесла к блюдам, полезным для каждой клетки организма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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