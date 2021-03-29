 

Минздрав Кипра с 1 апреля разрешил приезжать российским туристам

29.03.2021, 11:50, Новости дня
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Министерство здравоохранения Республики Кипр с 1 апреля официально перевело Россию в число стран, откуда на остров можно приезжать туристам, свидетельствует еженедельно обновляемый реестр деления минздравом государств по группам в зависимости от складывающейся в них эпидемической ситуации.

В этом реестре РФ впервые занесена в «красную группу» государств. Пассажиры из этих стран могут избежать обязательного двухнедельного карантина, если дважды пройдут успешную проверку на отсутствие у них нового коронавируса, передает ТАСС.

Им необходимо иметь на руках свидетельство об отрицательном результате теста на эту инфекцию, который был сдан в сертифицированной лаборатории в РФ не ранее, чем за 72 часа до вылета, а затем пройти за свой счет еще один тест на коронавирус в международных аэропортах кипрских городов Ларнака или Пафос, который также должен показать отрицательную реакцию.

Напомним, 24 марта в пресс-службе государственного комитета по туризму страны сообщили, что кипрские власти решили открыть границы для российских туристов.

Ранее эксперты туротрасли посоветовали россиянам заранее планировать поездки за границу в майские праздники, поскольку в это время ожидается серьезный ажиотаж и рост цен на путевки.



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