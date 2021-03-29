 

Россиянку приговорили к 12 годам колонии за передачу секретных данных Киеву

29.03.2021, 11:50, Новости дня
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Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии россиянку Галину Довгополую, признав ее виновной в госизмене в пользу разведки Минобороны Украины, сообщил источник в силовых структурах.

«Севастопольский городской суд признал Довгополую Галину Павловну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Приговором суда ей назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сказал источник ТАСС.

В суде указали, что Довгополая «выполняла разведывательные задания, направленные на собирание сведений об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающие сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время, то есть сведений, составляющих государственную тайну, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности РФ».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

В прошлом году Мосгорсуд приговорил гражданина Украины, бывшего профессионального футболиста Василия Василенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж.



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