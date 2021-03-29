В банки лучше не ходить — там вас могут обдурить

Думаете, вам предлагают хранить денежки под подушкой или закапывать, как Буратино, и поливать? Вовсе нет! Сергей Швецов , числящийся первым зампредом Банка России, выступил против заходов — куда бы вы думали? — да в банки! Мы по своей финансовой малограмотности считаем, что именно там наши деревянные найдут себе надежное пристанище, а тут банкир имеет что-то против. Впору задуматься…

Оказывается, наше полунищее население может стать на сколько-то рублей еще более неимущим, если решит открыть вклад в банке. Дескать, угрожает им «мисселинг», то бишь навязывание чего-то невыгодного. Работники могут утаить от бедняги кучу рисков, прописанных в договоре самым мелким шрифтом.

Лучше всего, по мнению Швецова, залезть прямиком в интернет и там что-то завести — вон сколько расплодилось банковских сайтов и финансовых маркетплейсов (коль позабыли сей заковыристый термин или вовсе не знали оного, так это онлайн-магазины, промышляющие электронной торговлей). Цитату из его заявления приводит ТАСС:

«В банк не надо ходить. Это уже вчерашний день. И мы живем в век цифровых технологий. Если человек хочет выбрать вклад с хорошей процентной ставкой, ему лучше пойти на маркетплейс или посмотреть в интернете, какие ставки кто предлагает».

А еще зампред советует делать все через мобильные приложения и онлайн-кабинеты банков, поскольку «мисселинга» при общении с ботами будет намного меньше, чем с живыми сотрудниками. Но давайте разбираться по порядку!

Сперва потенциальному покупатели надо накопить денежек, чтобы тот вклад открыть. «Пусть экономит!» — скажете вы и наверняка подскажете как это сделать. А вот где у него будут они храниться, одному богу известно! Вероятно, банкир думает, что какие-то остатки зарплаты у каждого завалялись на картах. Поспешим его разочаровать! Наши люди либо тратят все до копеечки на покупки, либо снимают с карты и опять же расходуют.

Начнем с тех, у кого найдутся излишки на карте. Безусловно, имея небольшой навык тыканья в кнопки смартфона, он сможет отыскать на том самом маркетплейсе выгодные условия вклада в каком-то банке. А кто даст гарантию, что зайдет человек на сайт именно того кредитного учреждения, куда собирался, а не прямиком в лапы очередных лисы Алисы и кота Базилио, смастеривших «на коленке» фейковые страницы. И предложения будут заманчивые, и растолкуют всё безо всякого «мисселинга», только потеряет невнимательных вкладчик целиком все. Да еще и данные его уплывут в бескрайнюю сеть и не известно, где вынырнут.

Теперь допустим, некоторым особо бережливым удастся скопить малую толику налички дома. Тогда открыть вклад без посещения банка им вообще не светит, поскольку кэш виртуальным способом переносить пока не научились. Так что берите свои денежки и несите их прямиком туда, куда финансист ходить не советует. Правда, Швецов дает будущему вкладчику и дельные советы:

уяснить для себя, зачем человек идет в банк;

четко сформулировать свою цель операционисту;

дотошно вычитывать каждую строчку договора.

«Он должен четко сказать: ‘Я хочу разместить вклад в вашем банке’. Если ему будут предлагать какие-то другие продукты, то спросить: ‘Является ли другой продукт вкладом в вашем банке?’. Вряд ли клерк ответит, что да, является».

Швецов пояснил, что в договоре обязательно должно быть сказано, что вклад открывается именно в банке. Хочется еще добавить, что не надо там развешивать уши и для лапши из разных дополнительных финансовых услуг.

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