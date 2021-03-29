Офицер ВСУ призвал СМИ осторожнее писать о погибших в Донбассе солдатах

СМИ Украины ежедневно приводят сводки о смертях солдат на территории Донбасса. Действующий офицер ВСУ призвал журналистов осторожнее подходить к сообщениям о погибших военнослужащих, чтобы не допустить паники.

Бои на Донбассе продолжаются уже седьмой год, в прессе то и дело появляются сообщения о раненных и убитых солдатах. Накануне сразу четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины подорвались на минах, спасти их жизни не удалось. После инцидента об этом написали многочисленные новостные издания страны, однако такие действия со стороны журналистов не у всех вызвали одобрение.

На странице одного из политологов в соцсети Facebook появилось сообщение действующего армейского офицера. Мужчина утверждает, что служил в одной части с погибшими во время проверки карты минных полей. С его слов, излишнее внимание журналистов к потерям ВСУ на территории Донбасса только вредит. После подобных публикаций родственники проходящих службу в зоне боевых действий начинают звонить солдатам, чтобы удостовериться, что они живы. При этом не всегда телефон может оказаться у военнослужащего под рукой, что порождает панику и слухи среди населения.

Такая ситуация недопустима, так как не только причиняет боль обычным украинцам, но и дезинформирует их относительно реальной ситуации в зоне столкновения. Кроме того, публикации журналистов о дислокациях погибших и раненных ухудшают имидж украинской армии. Особенно возмутило военнослужащего то, что среди различных газет, журналов и интернет-изданий в последнее время отмечается настоящая гонка в попытке первыми сообщить о трагедиях на фронте. Такое сомнительное состязание не стоит родительских слез или инфарктов, уверен офицер.

Источник: inforeactor.ru