Зрителям шоу «Маска» кажется, что некоторые участники должны покинуть проект

В эфир уже успели выйти шесть выпусков шоу «Маска», поэтому экватор интригующего проекта пройден. В конкурсе остались самые сильные участники, но зрителям кажется, что некоторые из них уже давно должны покинуть программу.

Поклонники проекта активно обсуждают в соцсетях, кто из знаменитостей может прятаться за костюмами. Согласно антирейтингу зрителей, покинуть шоу «Маска» должен, в первую очередь, Единорог. Также многие негативно отзываются о манере поведения участника в костюме Змеи.

Как пишет издание «Слово и Дело», в прошлой программе маску сняли с Розовой пантеры. Оказалось, что под этим костюмом пряталась поющая ведущая Ольга Бузова. Жюри были шокированы таким поворотом событий, так как были убеждены, что под маской скрывается Яна Рудковская. При этом, Регина Тодоренко призналась, что буквально пару дней назад до эфира разговаривала с Ольгой Бузовой и даже не подумала на нее. По словам знаменитости, она «еще тот партизан», так как даже родители не поняли, что она принимает участие в «Маске». Каждый раз экс-возлюбленная Давида Манукяна старалась максимально перевоплотиться, поэтому она не удивлена, что члены жюри не разгадали ее персонажа.