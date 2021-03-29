Эксперты перечислили правила для создания безопасного умного дома

Российские эксперты в сфере информационной безопасности из Аналитического центра при правительстве РФ озвучили ряд правил, которые необходимо соблюдать владельцам умного дома. По сравнению с 2019 годом рынок технологий умного дома увеличился на 30%, но вместе с этим возросли риски стать жертвой хакеров.

Умные дома создаются не только для повышения безопасности или комфорта, но и в целях экономии. Так, датчики открытия окон могут отключить подогрев помещения, если владельцу захотелось проветрить комнату. Камеры видеонаблюдения помогают предотвратить проникновение в дом мошенников, а также отслеживают возгорание или случаи протечки воды.

Однако халатное отношение к технике безопасности может привести к тому, что систему умного дома взломают хакеры и тогда они получат доступ к конфиденциальной информации. Предотвратить такие случаи можно методом подбора сложных паролей и обновления программного обеспечения, поскольку мошенники часто пользуются уязвимостями в старом софте. Соблюдение этих правил значительно повышает защиту от взлома системы умного дома.

Сегодня основными производителями платформ умного дома являются Apple (HomeKit) и Xiaomi (Mi Home). Среди компаний, предлагающих отечественные решения, отметились Mail.Ru, «Сбербанк» и «Ростелеком».

Источник: ria.ru