Мнение: О низкой продолжительности жизни в России

Некоторые деструктивные секты запрещают своим членам переливать кровь, ложиться под скальпель хирурга, делать прививки или даже вообще обращаться к врачам. В России самые популярные сектанты такого толка — адепты культа Настоящего Мужика. Согласно одной из догм их вероучения, представители сильного пола обязаны терпеть боль, «покуда обломок копья в спине не начинает мешать спать».

Вот несколько реплик из комментариев к моему посту про реакцию организма на вакцину Спутник V:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/sputnik-v-pobochki-603f26603f8405597ff22fd2

Слушаешь и поражаешься. О чём этот бред. Мне 61. Сделал оба укола, последствий никаких. Да, может немного поднялась температура, может появилась какая-то ломота, я этого не заметил. Некогда за этим смотреть, да и ни к чему, забот хватает помимо этого. А у вас заботы другие: обложиться градусниками, а потом жаловаться в интернете, измерять сотые градуса. Завтра похоже будете измерять тысячные, и постепенно умирать от собственных страхов, незаметно превращаясь в прокладки между диванами и одеялами в три слоя. Не обижайтесь, это не со зла, просто не принято мужикам жаловаться на всякую ерунду, принято помогать тем, кому труднее.

Сколько знаю привитых людей, ни один не болел. И я не болел. Пишут какие-то задохлики.

Мужики извелись в России. Как бабы плачутся, противно.

Ничего нового тут нет, этот деструктивный культ известен человечеству уже много тысячелетий. Один из ярких примеров — Древняя Спарта, с симпатией к которой может относиться только тот, кто вообще ничего не знает про привычки и обычаи спартанцев:

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1439000300

Спарта не была единственным примером такого рода. Буквально в каждой армии мира, — включая и нашу, разумеется, — было принято стыдить «симулянтов», не обладающих столь же крепким здоровьем, как у их молодых или везучих товарищей.

Пожалуй, такой настрой был оправдан во время войн: особенно в тех армиях, которые не могли похвастаться сколько-нибудь хорошими военными врачами. Беда в том, что в мирное время ятрофобия, — страх перед медицинским персоналом, — является таким же варварством, как, например, ритуальное смазывание гноящихся ран собачьим навозом. В России мужчины живут примерно на 10 лет меньше женщин. Одна из причин в том, что авторитетные в обществе сектанты оказывают на нас моральное давление, требуя переносить любую болезнь на ногах.

Типичная история из жизни. Офицер запаса, 45, москвич. Поскользнувшись на обледеневших ступеньках перед подъездом, неудачно упал. Провалялся две недели в постели, наотрез отказываясь вызывать врача, и умер. Чувства его родителей и его семьи можете вообразить сами.

Я сомневаюсь, что этот инцидент поднял боеспособность российской армии. Не крепчает Россия и от того, что некоторые подростки доводят себя до инвалидности, пытаясь доказать, как терпеливо они могут сносить тревожные сигналы своего организма. Излишне объяснять, что в итоге дорогостоящее лечение и социальное пособие «настоящим мужикам» оплачивают те «симулянты-ипохондрики», которые обращаются к поликлинику сразу, не дожидаясь перитонита.

Спасибо в том числе и коронавирусу, сейчас народ потихоньку цивилизуется. Мы уже начали тихими беззлобными словами гнать из офисов «героев», считающих, будто кашлять на коллег возле кулера — замечательная идея. Но варварство всё равно часто прорывается наружу.

Так, к примеру, с масками вовсю наблюдается «эффект Фурманова»: если к потешным прямоугольным маскам народ относится ещё спокойно, то при виде серьёзного респиратора окружающие немедленно напрягаются, полагая, будто в респираторах ходят только больные коронавирусом люди.

Аналогичным образом Петька и Василий Иванович пришли в своё время к выводу, что стены дерьмом в сортире мажет интеллигент Фурманов. Он единственный был замечен в том, что регулярно мыл руки на выходе.

PS. Забавный факт. Я встретил не менее десятка однотипных комментариев, в которых меня обвиняли не в изнеженности, а в разжигании ажиотажа и обмане читателей. Логика там была классическая, как у трёхлетнего ребёнка, который не дорос ещё до абстрактного мышления: «как вы можете врать, что у вас якобы болит левая нога, если у меня тоже есть левая нога, и она совершенно не болит».